Ракети з дальністю 300 кілометрів буде гарною відповіддю на обстріл порту Одеси, – Огризко

Україна та росія підписали угоди з Туреччиною та ООН щодо розблокування українських портів та подальшого експорту зерна. На наступний день окупанти завдали удару по Одеському порту.

Традиційно, росіяни говорять, що не мають до цього жодного відношення. Про це 24 каналу сказав міністр закордонних справ України Володимир Огризко (2007 – 2009).

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У МЗС України зауважили, що російська ракета – це плювок путіна в обличчя Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та Президентові Туреччини Реджепу Ердогану. Кожна зі сторін доклала величезних зусиль для досягнення угоди, натомість росія знехтувала домовленостями та цинічно обстріляла порт.

росія – це інша планета, країна-терорист, країна-брехун. Сьогодні вона підписує угоду, а завтра каже, що "нас там не було",

– переконаний Огризко.

Реакція на вчинок держави-агресорки

На думку Огризка, радикальної відповіді від ООН чекати не варто. "ООН хоче бути хорошою для усіх разом та окремо. Тому жодної реакції бути не може", – вважає дипломат. Очікувалося, що набагато жорсткіше реагує Туреччина, та цього не сталося.

Спільна позиція країн заходу є доволі чіткою – вони різко засудили росію. Старший радник Конгресу США Пол Массар закликав Захід надати Україні ракети з радіусом дії 300 кілометрів. На його думку, це єдина правильна відповідь на дії росіян.

Ніякі заяви, ніякі стурбованості, ніякі заклики до того, щоб росія взяла голову в руки… Це все ми вже проїхали. Давно. І маємо проїхати раз і назавжди. Єдиний спосіб вгамувати цього звіра – це вбити його,

– переконаний Огризко.

Світові варто усвідомити, що грати на користь кремля більше не можна. "Чим довше ми будемо говорити, що щось може ескалювати ситуацію, тим більше у нас буде таких подібних речей (обстріл Одеського порту – 24 канал), і тим менше ми матимемо результатів", – резюмував дипломат.

Ракетний удар по Одеському порту: що потрібно знати

22 липня Україна та росія підписали зернові угоди з Туреччиною та ООН у Стамбулі. Вони передбачають розблокування чорноморських портів та відновлення експорту зерна.

Не встигла минути доба, як росіяни обстріляли Одеський порт. Вони випустили одразу 4 ракети типу "Калібр". Дві з них збила система ППО, ще дві – влучили у порт.

З'явилася інформація, що окупанти поцілили саме туди, де зберігалося зерно. Однак згодом її спростували. Стало відомо, що ракети потрапили у портову інфраструктуру.

Політолог Микола Давидюк вважає, що розблокування портів є демонстрацією того, що вони готові по них стріляти. Окупанти використовуватимуть можливість торгівлі як можливість атак на наші порти.

Єдиний спосіб вгамувати "звіра" – вбити його, – Огризко: дивіться відео