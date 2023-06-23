Виявляється, Донбас ніхто не бомбив: навіщо Пригожин вирішив розказати "правду" росіянам

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин вирішив "привідкрити" очі росіянам й розповів, що Донбас ніхто не бомбив. До того ж він заявив, що міноборони Росії обманює, що нібито напередодні 24 лютого 2022 року з боку України була "шалена агресія" й буцімто українці разом з усім блоком НАТО збирались "напасти" на країну-терористку.

Це 24 Каналу прокоментував голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він підкреслив, що у своєму зверненні Пригожин утримався від прямої критики диктатора Владіміра Путіна.

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Конфлікт загострюється

Як зазначив Божко, засновник ПВК "Вагнера" говорив, що Сєргєй Шойгу, Владімір Сурков та інші роками нібито імітували те, що на Донбасі є нормальне військове керівництво та буцімто вони роблять з так званих "ополченців" реальну армію.

Між ватажком вагнерівців та міністром оборони Росії конфлікт загострився на фоні того, що тепер міністерство оборони примушує ПВК "Вагнера" підписати так звані контракти про службу у російській армії. Ймовірно, це все один елемент комплексної стратегії Пригожина щодо критики Шойгу.

Уся автономність вагнерівців нівелюється. Пригожин хоче заробити собі додаткові бали критикою Шойгу,

– сказав голова Центру політичних студій "Доктрина".

Вагнерівці не хочуть бути частиною міноборони країни-агресорки. Вони прагнуть існувати в абстрактному окремому стані й заради цього Пригожин не соромиться застосовувати критичні інструменти.

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