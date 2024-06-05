За загадкових обставин: Шейтельман припустив, яким може бути кінець Путіна

Російський диктатор Владімір Путін почав носити бронежилет на публічних заходах. Однак це не врятує його від смерті, адже в Росії з'являться змовники, які організують для російського диктатора щось інше.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що всі російські діячі, які зробили "щось не те" помирали за загадкових обставин. Така доля, ймовірно, чекає й на Путіна.

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Як може померти Путін

За словами Шейтельмана, бронежилет, який почав одягати Путін, може врятувати його у випадку, якщо стрілянину з автомата почне охорона. Він не помре на привселюдній страті, кінець російського диктатора може бути інакшим. В Росії з'являться змовники і Путін може просто зникнути. Потім його можуть знайти на дні річки Москва або ж десь замурованим.

Людина помирає за загадкових обставин, будучи, наприклад, заарештованим і т.д.,

– зауважив політтехнолог.

Також він нагадав про смерть інших політичних діячів Росії. Голову Верховної Ради СРСР Михайла Горбачова намагались "прибрати", а першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака вбив Путін, він згорів у бані.

Нікого з них привселюдно не вбивали. Вони всі вирішували, наприклад, повіситись. Я думаю, щось таке чекає на Путіна,

– зазначив Шейтельман.

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