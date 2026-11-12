Справжня тактика Росії на переговорах: експерт пояснив позицію Москви

Діалог щодо завершення бойових дій супроводжується жорсткими ультиматумами та спробами Москви диктувати власний світопорядок. За дипломатичним фасадом переговорних раундів триває запекла боротьба за реальні умови миру.

Дипломатичну лінію Москви під час останніх зустрічей проаналізував в ефірі 24 Каналу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, російська сторона свідомо демонструє непоступливість та намагається диктувати свої правила гри.

Імітація глобального діалогу та затягування часу

Експерт зазначив, що Кремль намагається змістити фокус із реальних домовленостей на абстрактні теми світової безпеки. Через це фактичні домовленості про припинення вогню постійно блокуються представниками країни-агресорки, яка транслює свою мету переговорів у вигідному для себе світлі.

Росіяни... штучно створюють фльор дійсно складних тем, великих стратегічних діалогів. Чогось такого непідйомно складного, що не може бути вирішено одразу. І таким чином вони замилюють цими розмовами очі американцям, вони роблять неможливими швидке підписання припинення вогню, вони роблять неможливими якісь практичні розмови про абсолютно буденні, зрозумілі речі,

– зауважив Олександр Краєв.

На думку аналітика, такі дії свідчать про те, що Росія абсолютно не налаштована на конструктивні кроки чи поступки, розраховуючи винятково на вимотування опонентів довгими раундами консультацій.

Статусність та роздратування через Європу

Окрему увагу аналітик звернув на рівень представництва сторін та реакцію російських переговірників на присутність європейських партнерів. Навіть оновлений склад делегації на чолі з Володимиром Мединським чітко засвідчив справжні наміри Кремля не вести практичної розмови.

Для росіян взагалі дуже хвора тема – рівність, рукопожатність, статусність. Ну це те, про що вони говорять не перестаючи ще з 2021 року. Ще до повномасштабного вторгнення вони постійно намагаються штучно себе підвищити. Вони всіляко намагалися показати, що Європа для них – це ніхто,

– пояснив експерт.

Краєв резюмував, що через таку імперську манеру Москва прагне применшити суб'єктність України та Європи, проте стикається з твердою та конструктивною позицією українських дипломатів.

Контекст переговорів

Варто зазначити, що тристоронні консультації супроводжуються гострими дискусіями навколо умов закінчення бойових дій. Раніше коментуючи мирні переговори, українське керівництво наголошувало на неприпустимості територіальних поступок агресору.

Водночас представники ГУР оцінювали перші результати зустрічей як вкрай напружені через відверті ультиматуми росіян, попри те що російська сторона лицемірно заявляла про нібито наближення миру на власних умовах.