Кримський міст може бути зруйнований за три дні, – Світан назвав умову

Нині почалися розмови про те, що США та Україна активізувалися для того, щоби вже у 2023 році ЗСУ отримали винищувачі F-16 та далекобійні ракети ATACMS. Хоча ще раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна отримає ці літаки не раніше 2024 року.

Та, якщо буде рішення передати Україні далекобійні ракети ATACMS, то вже за кілька днів вони можуть бути в Україні. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Можуть бути відстріляні й знищений той самий Кримській міст. Три дні всього треба, якщо постаратися. За три дні ATACMS можуть зруйнувати Кримський міст після ухвалення рішень", – припустив Світан.

Та щоби відстрілювати ці далекобійні ракети, Україні вистачає високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Завдання виконувати буде можна

Наприклад, на аеродромі у Старокостянтинові у 2018 році уже були винищувачі F-15. Тоді американські пілоти прилітали туди на навчання. Окупанти атакували цей аеродром наприкінці травня 2023 року. Тоді в Повітряних Силах закликали не драматизувати ситуацію і заявили, що боєздатність там буде відновлено. Намагалися росіяни туди поцілити й 23 червня, але сили ППО знищили усі ракети.

"Він (аеродром – 24 Канал) прикритий, значить, там можна виконувати бойові завдання в повному об'ємі", – зауважив військовий експерт.

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Як можна посилити воєнний потенціал

Щоби підготувати українських льотчиків за стандартною програмою, треба від 3 до 4 місяців. А за пришвидшеною – треба лише 2 місяці.

"Якщо зараз, припустимо, буде ухвалено рішення про передання F-16, в кінці літа зможемо їх побачити на базі та в роботі на лінії фронту", – сказав льотчик-інструктор.

Утім, інженерський склад доведеться навчати до пів року, не менше. Однак, наприклад, іноземні громадяни можуть долучитися до Інтернаціонального легіону. Україна може прийняти інженерів, техніків з інших країн.

"Вони стануть комбатантами й будуть виконувати бойові завдання інженерів та навчати вже наших інженерів на нашій землі", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Якщо буде така можливість наприкінці літа, то тоді українській армії, яка до того часу буде вже підходити до Криму, під час наступу буде доданий доволі значний воєнний потенціал.

А якщо з відповідною підготовкою, то вже цими літаками можна буде, принаймні, почати працювати по висотах Донбасу. По тих підвищеннях, чим нині займаються російські війська,

– додав Роман Світан.

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