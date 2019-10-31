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      Якою буде ціна на оренду та продаж землі після запровадження реформи: прогноз уряду

      473 Читать новость на русском
      Якою буде ціна на оренду та продаж землі
      Якою буде ціна на оренду та продаж землі / promdevelop

      В Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Проте в уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Так, купити землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії. Заступник міністра розвитку економіки Тарас Висоцький заявив, що ціна на оренду і продаж землі збільшиться мінімум в півтори рази.

      Таку думку він висловив у програмі "Складні питання" на 24 каналу.

      Важливо! Законопроєкт про продаж землі: що Раді запропонував уряд

      Висоцький зазначив, що у питанні оренди та продажу уряд прогнозує реальні цифри.

      Середня ціна за оренду землі зросте до 4000 гривень, хоча зараз офіційна ціна – 1700 гривень за гектар. А ціна на продаж зросте з 40 тисяч, як є зараз, до 60 тисяч гривень за один гектар,
      – заявив заступник міністра розвитку економіки. 

      Ведуча Тетяна Острікова наголосила, що сьогодні в Україні говорять про ціну від 800 до 1500 тисячі доларів за гектар. "Ця ціна також зросте?", – запитала вона.

      "Ми закладаємо, що ціна буде від 2000 до 2500 тисяч доларів протягом перших 5-ти років. А в перспективі буде ціна до 11 тисяч доларів за гектар, проте для цього потрібно ще інвестувати в інфраструктуру тощо", – відповів Висоцький.

      Що відомо про ринок землі в Україні та що може змінитись? 25 вересня уряд вніс законопроєкт №2178 про обіг земель сільськогосподарського призначення до Верховної Ради. Він передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільгосппризначення всіх форм власності. Тому в уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.

      Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.


      Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу

      Дивіться повне відео програми "Складні питання" за 30 жовтня 2019:


       

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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Ринок землі Оренда землі Мораторій на продаж землі Ціни Гроші Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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