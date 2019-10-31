Якою буде ціна на оренду та продаж землі після запровадження реформи: прогноз уряду

В Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Проте в уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Так, купити землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії. Заступник міністра розвитку економіки Тарас Висоцький заявив, що ціна на оренду і продаж землі збільшиться мінімум в півтори рази.

Таку думку він висловив у програмі "Складні питання" на 24 каналу.

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Висоцький зазначив, що у питанні оренди та продажу уряд прогнозує реальні цифри.

Середня ціна за оренду землі зросте до 4000 гривень, хоча зараз офіційна ціна – 1700 гривень за гектар. А ціна на продаж зросте з 40 тисяч, як є зараз, до 60 тисяч гривень за один гектар,

– заявив заступник міністра розвитку економіки.

Ведуча Тетяна Острікова наголосила, що сьогодні в Україні говорять про ціну від 800 до 1500 тисячі доларів за гектар. "Ця ціна також зросте?", – запитала вона.

"Ми закладаємо, що ціна буде від 2000 до 2500 тисяч доларів протягом перших 5-ти років. А в перспективі буде ціна до 11 тисяч доларів за гектар, проте для цього потрібно ще інвестувати в інфраструктуру тощо", – відповів Висоцький.