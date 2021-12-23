Якщо буде загроза, то ЗСУ можуть стріляти у відповідь, – Залужний про режим тиші

Збройні Сили України повністю підтримують повернення до повноцінного режиму тиші на Донбасі. Водночас українські воїни можуть відкривати вогонь, якщо є загроза їх життю та здоров'ю.

Українські військові як виконували завдання, так і продовжують виконувати. Про це наголосив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Вони охороняють свою батьківщину, захищають своїх мирних жителів і самі себе. Звісно, якщо буде загроза життю і здоров'ю військовослужбовців або цивільних, військові повинні робити те, що вони повинні робити, і те, що вони робили,

– заявив Залужний.

Він наголосив, що військові підтримують режим припинення вогню, бо завдяки цьому можна уникнути втрат. Водночас він не забороняє стріляти у відповідь на обстріли російських найманців.

Залужний запевняє, що їм ніхто у відповідь стріляти й не забороняє. Головнокомандувач наголошує, що йдеться не про заборону вести вогонь у відповідь, а про режим припинення вогню і про його дотримання,

Що відомо про режим тиші на Донбасі

Тристороння контактна група на засіданні 22 грудня домовилась й далі дотримуватися угоди про режим тиші на Донбасі. Формально домовленості діють ще з 27 липня 2020 року.

Водночас "тишу" постійно порушують проросійські бойовики. Але Збройні Сили підтвердили свою позицію неухильно дотримуватись режиму припинення вогню.

Також Андрій Єрмак відреагував на домовленість щодо відновлення режиму тиші на Донбасі. Глава Офісу Президента назвав це кроком до деескалації. Він сподівається, що на свята в зоні ООС буде тихо.

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