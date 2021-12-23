Якщо буде загроза, то ЗСУ можуть стріляти у відповідь, – Залужний про режим тиші

23 грудня 2021 , 17:42
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Джерело:

24 канал

Збройні Сили України повністю підтримують повернення до повноцінного режиму тиші на Донбасі. Водночас українські воїни можуть відкривати вогонь, якщо є загроза їх життю та здоров'ю.

Українські військові як виконували завдання, так і продовжують виконувати. Про це наголосив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 

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Вони охороняють свою батьківщину, захищають своїх мирних жителів і самі себе. Звісно, якщо буде загроза життю і здоров'ю військовослужбовців або цивільних, військові повинні робити те, що вони повинні робити, і те, що вони робили,
– заявив Залужний.

Він наголосив, що військові підтримують режим припинення вогню, бо завдяки цьому можна уникнути втрат. Водночас він не забороняє стріляти у відповідь на обстріли російських найманців.

Залужний запевняє, що їм ніхто у відповідь стріляти й не забороняє. Головнокомандувач наголошує, що йдеться не про заборону вести вогонь у відповідь, а про режим припинення вогню і про його дотримання,

Що відомо про режим тиші на Донбасі

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Автор: Оксана Княжик