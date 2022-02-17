Якщо діло дійде, можна воювати і в джинсах, – командувач Сил тероборони
Сили тероборони забезпечені зброєю та боєприпасами. Необхідні ресурси планують нарощувати, проте ворогу готові протистояти у будь-якому становищі.
Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін. За його словами, до уваги беруть й досвід 2014 року.
Зверніть увагу Ворога повинна зустрічати вся 40-мільйонна країна, – Галушкін
Сили тероборони мають виконувати свої завдання, – Галушкін
"Принципово ми забезпечені зброєю, боєприпасами. У нас є кістяк, органи управління, створена система, і ми забезпечені зв'язком для того, щоб керувати цим процесом", – сказав Галушкін.
Він додав, що у Сил тероборони є нормативно-правові акти, які б забезпечували виконання завдань у правовому полі.
Це вже не мало, далі ми вже будемо нарощувати все. Скажу так, якщо буде діло за край, то можна воювати і в джинсах,
– сказав командувач Сил територіальної оборони.
"Якщо діло дійде дійсно до того, що кожен повинен буде воювати, захищаючи свій будинок і свою вулицю незважаючи ні на що, то значить ми будемо виконувати й такі завдання", – пояснив Юрій Галушкін.
Зауважте Його цікавлять найшвидші терміни, – Галушкін розповів, які завдання поставив йому Зеленський
Проте, за його словами, важливо, щоб у разі відповідних подій бойові бригади, частини нищили ворога безпосередньо виконуючи оборонну чи наступальну операцію, а Сили тероборони виконували завдання, що стосуються тероборони.
Інтерв'ю Юрія Галушкіна програмі "Перші особи": дивіться відео
Сили тероборони України: останні новини
- Добровольцям тероборони дозволили використовувати мисливську зброю. У Кабміні розповіли, в якому порядку добровольці зможуть застосовувати її та набої під час виконання завдань.
- У Вінниці 13 лютого стартували навчання з територіальної оборони. Три групи охочих – 150 людей – набрали за добу.
- Активно співпрацює зі Збройними силами України й влада Києва. Зокрема, вже створили систему управління територіальною обороною столиці.