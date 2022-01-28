Якщо інші держави запропонують Україні оборонний союз, то ми готові, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова утворити оборонний союз з іншими державами. Наша країна прийме таку пропозицію, якщо вона буде.

Для України важливі будь-які сигнали, зокрема, інвестиції іноземного бізнесу. Але президент звернув увагу, що інших союзів для безпеки, окрім НАТО, Україна не бачить.

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Якщо ті чи інші держави готові запропонувати Україні безпековий, оборонний чи іншого формату союз, то ми готові до таких переговорів. Тоді Україна зможе розраховувати на реальну й потужну допомогу в будь-якій складній ситуації,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна працює над такими важливими речами. Президент також звернув увагу, що в випадку війни, армія ніякої країни не буде готова захищати нашу державу.

"Якщо Україну взяти в НАТО, а потім щось станеться, то треба буде захищати. Це серйозні виклики для Альянсу. Деякі країни СС так думають і не хочуть ризикувати, надавши нам членство", – заявив президент.

Він також попередив: якщо ця війна почнеться, то вона буде на кордонах деяких країн НАТО і будуть провокації.

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