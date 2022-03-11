Якщо маєте можливість говорити з маріупольцями, поширюйте правду, – Зеленський

Російські окупанти роблять усе, що обманути українські міста, які зараз перебувають у облозі. Вони блокують зв'язок і не дають дізнатися інформації. Але Україна не залишає українців наодинці з ворогом. Мовиться передусім про Маріуполь.

За словами Володимира Зеленського, держава робить усе, щоб Маріуполю, усе, щоб сказати маріупольцям: ми боремося та не полишимо цієї боротьби. Про це український президент заявив під час вечірнього звернення 10 березня, повідомляє 24 канал.

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Україна – всім серцем з Маріуполем

Український лідер закликав українців говорити з маріупольцями та говорити їм правду

Тому, якщо ви маєте можливість говорити з маріупольцями, писати їм – поширюйте, будь ласка, правду. Нагадуйте їм, що Україна – всім серцем з ними. І робить усе, щоб припинилося катування міста,

– зауважив Зеленський

Ворог нещадно атакує Маріуполь

Росіяни уже тривалий не припиняють обстріли Маріуполя. Окрім ударів по житлових будинках, вони ще й блокують "зелені коридори". Мовиться не лише про евакуацію людей, а і про постачання до міста продуктів і медикаментів.

Напередодні орки скинули бомбу на пологовий будинок, в якому були жінки з дітьми. При чому, робив це ворог спеціально.

За інформацією радника міського голови, загарбники, зокрема, використали бомбу на 1 тисячу кілограмів тротилу. Її застосували у центрі міста.

Актуально Кожні 30 хвилин у Маріуполь заходить авіація, вбиваючи мирних людей, – мер міста

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