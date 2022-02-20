Якщо почнеться вторгнення – піду на війну, – Сенцов

Олег Сенцов заявив, що піде на війну, якщо Росія наважиться на нове вторгнення в Україну. Режисер наголосив, що йому не байдужа доля нашої держави.

Він пояснив, що якби було по-іншому, то б не поїхав на Майдан та у тимчасово окупований Крим. Зазначив також, що "робить усе, що в його силах, і робить це на своєму місці".

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Якщо щось зміниться і треба буде робити інше – тоді буду робити інше. Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну. Якщо складеться ситуація, де я зможу якось вплинути на зміну цієї системи – тоді я це зроблю,

– сказав Олег Сенцов.

Варто нагадати, що Олег Сенцов перебував у полоні російських окупантів понад 5 років.

Війська Росії біля кордонів України

Борис Джонсон вважає, що нинішня ситуація навколо України є масштабною. Нова атака, яку хоче розпочати Кремль, може стати найбільшою в Європі після Другої світової війни.

Борис Джонсон і потужно підтримав Україну. Він заявив, що країна-агресорка ризикує втратити все, якщо піде в наступ. З його слів, російські матері будуть плакати за своїми синами.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Збройні сили України готові дати відсіч Росії. Володимир Зеленський зазначив, що ми зупинимо будь-яку ескалацію в бік України.

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