Чи можна відмовитися від повістки, виписаної без військовозобов'язаного: що відповіли в ТЦК

В Україні під час воєнного стану діє загальна мобілізація, тобто вручати повістки можуть чоловікам у віці від 18 до 60 років. У мережі фігурували слова, мовляв, виписана "на коліні" повістка не дійсна.

Речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Роман Істомін розповів журналістам, що це міф. За його словами, немає значення, де і яким чином виписана повістка.

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Де можна виписувати повістки

Майор заявив, що постанова Кабміну №1487 визначає зразок повістки, проте ніде не визначено спеціальних місць для її виписування чи вручення. Вона може бути вручена за місцем проживання, за місцем роботи, на блокпосту, чи будь-де в населеному пункті.

Якщо повістка повністю заповнена, зокрема, містить прізвище, ім'я, по батькові військовозобов'язаного громадянина, якому вона вручається, дату, час і адресу, куди йому треба прибути, а також підпис начальника ТЦК, скріплений печаткою, – вона точно є дійсною. І якщо вона заповнена правильно, то оскаржувати її нема сенсу,

– заявив речник Полтавського ТЦК та СП.

За його словами, повістку може виписати й виконавчий орган сільської, селищної, міської ради за розпорядженням відповідного ТЦК та СП. Окрім того, вони здійснюють оповіщення військовозобов'язаних за місцем їхнього проживання.

Чи можуть вносити дані в частково заповнений бланк

Речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки пояснив, що від повістки не можна відмовитись, якщо дані військовозобов'язаного внесли в частково заповнений бланк.

Зразок повістки містить інформацію, але ніде не сказано, що його весь потрібно заповнювати від руки на місці чи весь він має бути надрукований. Для пришвидшення процедури частина даних може бути вписана до бланка повістки заздалегідь. Скажімо, назва ТЦК та СП чи його відділу, від якого ведеться оповіщення, та куди викликається громадянин для уточнення військово-облікових даних можуть друкувати разом з самим бланком,

– заявив Роман Істомін.

Він додав, що в бланку повістки вже може бути посада, військове звання та прізвища начальника ТЦК. Натомість номер і дату розпорядження начальника ТЦК, згідно з яким здійснюється оповіщення, логічно вписати у приміщенні ТЦК та СП.

Повістка вручається уповноваженою особою, яка призначається наказом начальника ТЦК. Сам начальник не ходить з печаткою в кишені, щоб вручити комусь повістку,

– уточнив військовий.

Він пояснив, що не будуть при зупинці машини на блокпосту вносити всі дані в бланк повістки, адже тоді буде велика черга з авто. Ба більше, потім ще ж треба буде викликати начальника ТЦК та СП, який поставить печатку. Тобто від повістки не можна відмовитись, якщо певні дані вносили до неї у відсутність отримувача.

"Це взагалі абсурд, адже, як мінімум, існує адресне оповіщення військовозобов'язаних. Тобто у ТЦК та СП є інформація про людину, яка перебуває на обліку, зокрема – адреса. Вся інформація у повістку вписується у приміщенні ТЦК та СП, а далі його представник їде за вказаною адресою і сповіщає громадянина письмово, що йому потрібно з'явитися до ТЦК та СП для уточнення своїх військово-облікових даних", – сказав речник ТЦК та СП.