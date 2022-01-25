Якщо присутність не є необхідною: уряд Канади порадив громадянам покинути територію України

25 січня 2022 , 07:27
Читать новость на русском

Джерело:

Уряд Канади

Уряд Канади оновив рекомендації щодо подорожей. Канадцям порадили уникати поїздок в Україну. Тих громадян, які перебувають на українській території, закликають подумати, чи є їхня присутність необхідною.

На урядовому сайті мовиться, що краще уникати необов'язкових подорожей на територію України. Причиною цього назвали поточні загрози з боку Росії та її військове розміщення в країні та навколо неї.

До теми Росія може напасти на Україну: які країни хочуть евакуювати своїх дипломатів

Канадцям радять подумати, чи є їхня присутність необхідною

Тим громадян, які вже перебувають на території України, в МЗС Канади радять подумати, чи є їхня присутність необхідною. Щодо окупованого Криму, то туди краще не їздити взагалі, каже канадський уряд.

Канада не визнає російський контроль над Кримом. Наші можливості надавати консульську допомогу канадцям у Криму вкрай обмежені,
– зазначили в МЗС.

Така сама ситуація  окупованими частинами Донеччини та Луганщини, а також території у межах 20-кілометрової зони від них. Там небезпека – у разі обстрілів.

Зверніть увагу! В уряді Канади зазначили, що рішення про подорож – це особистий вибір та відповідальність кожного. МЗС надає достовірну та актуальну інформацію, задля того, аби такі рішення ухвалювали правильно.

 

Раніше Франція закликає своїх громадян утриматися від поїздок в Україну

Що відомо про евакуацію дипломатів та іноземних громадян з України:

  • Першим рішення про добровільний виїзд своїх дипломатів ухвалив американський Держдеп 23 січня. Їхні сім'ї евакують.
  • Такі самі рішення ухвалили уряди Німеччини, Великої Британії та Австралії.
  • Низка країн порадила своїм громадянам покинути українську територію. Зокрема, мовиться про Японію та Францію.
  • В українському МЗС подякували тим країнам, які залишили своїх диппредставників.

Секретар РНБО Данілов про евакуацію дипломатів з України: відео

 

Автор: Ірина Пундор