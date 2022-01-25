Якщо присутність не є необхідною: уряд Канади порадив громадянам покинути територію України

Уряд Канади оновив рекомендації щодо подорожей. Канадцям порадили уникати поїздок в Україну. Тих громадян, які перебувають на українській території, закликають подумати, чи є їхня присутність необхідною.

На урядовому сайті мовиться, що краще уникати необов'язкових подорожей на територію України. Причиною цього назвали поточні загрози з боку Росії та її військове розміщення в країні та навколо неї.

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Канадцям радять подумати, чи є їхня присутність необхідною

Тим громадян, які вже перебувають на території України, в МЗС Канади радять подумати, чи є їхня присутність необхідною. Щодо окупованого Криму, то туди краще не їздити взагалі, каже канадський уряд.

Канада не визнає російський контроль над Кримом. Наші можливості надавати консульську допомогу канадцям у Криму вкрай обмежені,

– зазначили в МЗС.

Така сама ситуація окупованими частинами Донеччини та Луганщини, а також території у межах 20-кілометрової зони від них. Там небезпека – у разі обстрілів.

В уряді Канади зазначили, що рішення про подорож – це особистий вибір та відповідальність кожного. МЗС надає достовірну та актуальну інформацію, задля того, аби такі рішення ухвалювали правильно.

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Що відомо про евакуацію дипломатів та іноземних громадян з України:

Першим рішення про добровільний виїзд своїх дипломатів ухвалив американський Держдеп 23 січня. Їхні сім'ї евакують.

Такі самі рішення ухвалили уряди Німеччини, Великої Британії та Австралії.

Низка країн порадила своїм громадянам покинути українську територію. Зокрема, мовиться про Японію та Францію.

В українському МЗС подякували тим країнам, які залишили своїх диппредставників.

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