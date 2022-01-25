Якщо присутність не є необхідною: уряд Канади порадив громадянам покинути територію України
Джерело:Уряд Канади
Уряд Канади оновив рекомендації щодо подорожей. Канадцям порадили уникати поїздок в Україну. Тих громадян, які перебувають на українській території, закликають подумати, чи є їхня присутність необхідною.
На урядовому сайті мовиться, що краще уникати необов'язкових подорожей на територію України. Причиною цього назвали поточні загрози з боку Росії та її військове розміщення в країні та навколо неї.
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Канадцям радять подумати, чи є їхня присутність необхідною
Тим громадян, які вже перебувають на території України, в МЗС Канади радять подумати, чи є їхня присутність необхідною. Щодо окупованого Криму, то туди краще не їздити взагалі, каже канадський уряд.
Канада не визнає російський контроль над Кримом. Наші можливості надавати консульську допомогу канадцям у Криму вкрай обмежені,
– зазначили в МЗС.
Така сама ситуація окупованими частинами Донеччини та Луганщини, а також території у межах 20-кілометрової зони від них. Там небезпека – у разі обстрілів.Зверніть увагу! В уряді Канади зазначили, що рішення про подорож – це особистий вибір та відповідальність кожного. МЗС надає достовірну та актуальну інформацію, задля того, аби такі рішення ухвалювали правильно.
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Що відомо про евакуацію дипломатів та іноземних громадян з України:
- Першим рішення про добровільний виїзд своїх дипломатів ухвалив американський Держдеп 23 січня. Їхні сім'ї евакують.
- Такі самі рішення ухвалили уряди Німеччини, Великої Британії та Австралії.
- Низка країн порадила своїм громадянам покинути українську територію. Зокрема, мовиться про Японію та Францію.
- В українському МЗС подякували тим країнам, які залишили своїх диппредставників.
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