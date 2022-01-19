Якщо Росія відновить агресію: США нададуть Україні ще більше оборонної допомоги

США готові надати Україні ще більше допомоги у разі агресії Росії. Мовиться саме про допомогу в оборонній галузі.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу за підсумками зустрічі з Дмитром Кулебою.

Важливо У разі агресії проти України, Росія отримає відповідь не лише США, – Блінкен

Блінкен підкреслив, що Штати підтримуватимуть Україну, щоб розв'язати економічні виклики.

Ми продовжуємо сприяти Україні в її здатності захистити себе. Протягом багатьох років ми інвестували в економічний розвиток країн, в енергетичну безпеку, інфраструктуру, верховенство права і ми будемо продовжувати підтримку, що передбачає оборонну безпеку,

– запевнив держсекретар США.

Він додав, що таку позицію підтримують обидві партії США.

"Це сигнал, який дав Конгрес США, що ми продовжуємо та продовжимо підтримувати Україну у 2022 році, та виділимо додаткові 300 мільйонів доларів", – підсумував Блінкен.

Додамо, що Держсекретар США також закликав українців працювати над євроатлантичними перспективами нашої країни. Крім того, представник Вашингтона переконаний, що нам потрібно спільно протидіяти російській загрозі.

Що Блінкен робить в Україні

Ентоні Блінкен прибув в Україну зранку 19 січня. Його візит не був запланований, про нього стало відомо лише напередодні. Голова Держдепу США розповів, що Байден попросив відвідати Україну для того, щоб вчергове підтвердити підтримку територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Також Блінкен мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Під час неї політики обговорили підсумки тижня інтенсивної дипломатії, який представники США завершили разом з Росією. Блінкен додав, що США чітко вказали Росії на те, що у разі агресії проти України, дії Кремля матимуть серйозні наслідки не лише з боку Штатів.

Брифінг Ентоні Блінкена: дивіться відео