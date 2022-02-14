Якщо Росія відповідає за слова, то має показати прозоро свої дані про військових, – МЗС

Росія повинна виконати свої зобов'язання щодо військової прозорості задля зниження напруги. Однак країна-агресор досі не надала даних про так звані "навчання", які проводить поблизу кордонів України.

Про це на брифінгу 14 лютого повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Як вже наголошував міністр, якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, то має виконати свої зобов'язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх країн-учасниць,

– сказав дипломат.

Нагадаємо, що Україна звернулася до Росії з вимогою пояснити військові "навчання" біля кордонів 11 лютого. Однак протягом 48 годин, які на це виділили, країна-агресор відповіді не надала.

Війська Росії поблизу України

З кінця жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ, посилаючись на свої джерела, говорять про реальну загрозу та навіть називають дату вторгнення в Україну.

Своєю чергою Олексій Данілов заявив, що не варто панікувати через скупчення російських військ біля кордонів. Політик наголосив, що Збройні сили готові дати відсіч ворогові.

Водночас Олексій Резніков поінформував, що біля наших кордонів розташовані приблизно 140 тисяч російських військових. Однак, за словами міністра оборони, там немає ударних груп.

Дмитро Кулеба ініціював український тиждень в ОБСЄ. Під час нього країни-учасниці проведуть консультації щодо шляхів стримування російської агресії.

Брифінгу Олега Ніколенка: дивіться відео