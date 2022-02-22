Якщо сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо, – Зеленський про агресію Росії

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Він закликав нас бути сильними й не падати духом.

Ввечері 22 лютого Зеленський вкотре звернувся до громадян України через Російську агресію та дії Путіна. За словами президента, зараз час не плакати, а боротися.

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Шановні громадяни, українці, мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо. Нас чекає щоденна важка робота і ми до неї готові,

– заявив президент.

На кінець промови голова держави закликав нас бути впевненими у собі, країні та перемозі.

Впевненість в собі, впевненість в країні, впевненість в перемозі. Не ридати, а здобувати. Слава Україні!,

– наголосив Зеленський.

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