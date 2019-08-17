Якщо винні – понесемо відповідальність: власник готелю "Токіо Стар" прокоментував пожежу

У ніч на 17 серпня в Одесі трапилась пожежа в готелі "Токіо Стар", внаслідок якої трагічно загинули 8 людей. Власник готелю Вадим Чорний прокоментував трагедію, запевнивши, що готовий до відповідальності.

Він наголосив, що готовий до відповідальності, якщо виявиться, що у трагічних подіях є його вина або вина працівників готелю, розповів Чорний у коментарі виданню "Радіо Свобода".

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Сталася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка провина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу,

– запевнив власник готелю.

До слова, про можливу відповідальність Вадима Чорного вже встиг заявити Президент України Володимир Зеленський.

"Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний – власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості", – заявив український гарант.

Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 8 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.



Кілька десятків врятованих людей запросив до свого дому одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам та поліцейським.