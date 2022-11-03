Ердоган каже, що Шольц змінив своє ставлення до Путіна: експерт проаналізував "гру" Туреччини

Ердоган заявив, що Шольц змінив своє ставлення до Путіна, й тепер готовий до дипломатичних розмов. Шольц цю інформацію не підтверджував, але це виглядає, як чергова політична "гра" Туреччини.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Раніше повідомлялось про те, чи варто Туреччині готуватись до військового конфлікту з Росією.

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Ердоган і зернова угода

Клочок зазначив, що заяви Ердогана про Шольца потрібні йому для того, щоб підняти свою політичну вагу. Напередодні він потрапив у цікаву історію, коли не став відповідати, як йому вдалось повернути Путіна в зернову угоду. Він сказав, що про це говоритиме з Байденом.

У Ердогана вибори "на носі". На 13 листопада в нього була запланована зустріч з Байденом на найвищому рівні. Однак буквально 1 листопада він зробив заяву, що ще не вирішив, чи полетить туди,

– зауважив політичний експерт.

Проблеми Туреччини

Він продовжив, що в Туреччини є насправді проблеми з НАТО, на Близькому Сході, крім того, вона ще й торгує з Росією, країною-агресором. До того ж він перебільшує свою роль у поверненні Путіна до зернової угоди. Вона може існувати й без кремлівського диктатора.

"Кораблі самі пішли з портів, уже ніхто нічого нікого не запитує. Путіна ніхто нічого не запитує. Кожен робить у цій ситуації те, що йому потрібно", – наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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Роль Ердогана

За його словами, в Ердогана нині незрозуміла роль на Близькому Сході. З останніми заявами, де мовиться про те, що Іран готує напад на Ірак і Саудівську Аравію, формується коаліція Ірак – Саудівська Аравія – Ізраїль з одного боку й терористичний Іран і Сирія з іншого. На чиєму боці Туреччина – незрозуміла, бо і там, і там є, можна сказати, вороги Туреччини.

Ердоган у якийсь спосіб просто намагається втриматись при владі. Його загравання в багатьох ситуаціях мені нагадують Лукашенка, й він завершить так само. Втриматись на 5 "ринках" не вдасться, треба визначитись з ким ти,

– підкреслив Клочок.

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