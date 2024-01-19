Скільки Україні потрібно установок HIMARS, аби виграти війну: у МЗС Литви назвали цифру
Джерело:Rzeczpospolita
Україна вперше отримала установки HIMARS від США влітку 2022 року. З того часу вони продовжують доводити свою ефективність.
Україну потрібно забезпечити усім необхідним для перемоги. Про це сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Давосі.
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Месендж Кремлю
За словами Ландсбергіса, Україні треба надати не 40 пускових установок HIMARS, а 400. Також Києв потребує не 80 танків, а тисячу.
На думку міністра, передача Україні великої кількості озброєння стане сигналом для Путіна і допоможе стримати його амбіції.
Нагадаємо, що 10 січня президент Зеленський побував у Литві з офіційним візитом. За результатами цієї поїздки, глава держави повідомив, що домовився із Литвою про нову оборонну допомогу. Країни розпочнуть спільне виробництво, зокрема засобів боротьби з дронами.
Також президент Науседа оголосив про новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів євро. У січні Литва знову відправить в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери. Крім того, країна – партнерка продовжить навчання українських бійців.
Світ виявився неготовим до повномасштабної війни
- Під час пресконференції у Давосі Зеленський зазначив, що у всьому світі є дефіцит зброї. Наприклад, об'ємів виробництва усього світу недостатньо, аби покрити потреби української армії в артилерійських снарядах. Така сама ситуація із системами ППО і дронами.
- Україна буде виготовляти Patriot. За словами українського лідера, вже є домовленості з цього питання. Глава держави назвав ці системи протиповітряної оборони найпотужнішими у світі.
- Наша країна отримає від Франції упродовж 2024 року десятки артилерійських систем Caesar. Також Париж щомісяця постачатиме Києву по пів сотні авіабомб AASM.