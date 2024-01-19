Скільки Україні потрібно установок HIMARS, аби виграти війну: у МЗС Литви назвали цифру

Україна вперше отримала установки HIMARS від США влітку 2022 року. З того часу вони продовжують доводити свою ефективність.

Україну потрібно забезпечити усім необхідним для перемоги. Про це сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Давосі.

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Месендж Кремлю

За словами Ландсбергіса, Україні треба надати не 40 пускових установок HIMARS, а 400. Також Києв потребує не 80 танків, а тисячу.

На думку міністра, передача Україні великої кількості озброєння стане сигналом для Путіна і допоможе стримати його амбіції.

Нагадаємо, що 10 січня президент Зеленський побував у Литві з офіційним візитом. За результатами цієї поїздки, глава держави повідомив, що домовився із Литвою про нову оборонну допомогу. Країни розпочнуть спільне виробництво, зокрема засобів боротьби з дронами.

Також президент Науседа оголосив про новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів євро. У січні Литва знову відправить в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери. Крім того, країна – партнерка продовжить навчання українських бійців.

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