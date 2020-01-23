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      Ялинки небезпечно викидати на смітник: що робити з деревом після свят

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      Чому ялинки небезпечно викидати на смітник / 24 канал

      Більшість новорічних дерев після свят стали звичайним сміттям, але у Харкові гори зрізаних хвойних дерев врешті стають паливом. Як це відбувається і куди можна здати свою ялинку, аби вона не завдавала шкоди екології – читайте далі.

      Чому ялинки небезпечно викидати на смітник

      Після новорічних свят головний їхній символ – ялинка – опиняється на смітнику. Інколи продавці, які не можуть продати усі дерева до свят, просто залишають їх на вулиці. Так вони утворюють величезні стихійні звалища. 

      Важливо! У Києві можна здати ялинку на перероблення до 1 лютого

      Окрім того, що це неестетично, так ще й відверто небезпечно для екології. Існує думка, що ялинка на звалищі розкладається так само, як і в лісі. Але це не так. У природному середовищі дерево перегниває та контактує з повітрям, стаючи частиною екосистеми, добривом для інших дерев та домівкою для тварин.

      Але на сміттєзвалищах ялинки втрачають можливість розкластися природнім шляхом та замість того, щоб перетворитися на добриво, починають активно виділяти небезпечний газ – метан. Як відомо, метан підтримує процес горіння впродовж довгого часу, тобто пожежа – це лише питання часу. 

      Чому ялинки небезпечно викидати на смітник
      Чому ялинки небезпечно викидати на смітник

      The Carbon Trust підрахував вуглецевий слід двометрового дерева, що опинилось на звалищі. Виявилося, що одна ялинка викидає в атмосферу 16 кілограмів вуглекислого газу. Наприклад, середній показник вуглецевого сліду британців становить близько 10 000 кілограмів щороку.

      Найкращий вихід – правильна утилізація ялинки

      Наразі по всій України працюють спеціальні пункти утилізації новорічних дерев. Працює це так: люди або приносять непотрібні дерева до пунктів переробки, або просто лишають біль сміттєвих баків. Після цього комунальники збирають ялинки, везуть їх на спеціальні майданчики, де і відбувається процес переробки. Згодом знімають забуті іграшки та готують стовбури до обробки.


      Найкращий вихід – правильна утилізація ялинки / Фото: The Village Ukraine

      З вантажівки хвойних дерев виходить понад 3 кубометри тріски. Її використовують як паливо та теплу підстилку для тварин. Подрібнену деревину та гілки містяни можуть забрати з комунального підприємства з переробки побутових відходів безкоштовно. Пункти переробки ялинок працюватимуть ще приблизно два тижні. 

      Куди принести новорічне дерево

      Якщо ви хочете здати ялинку на переробку самостійно – шукайте, де це можна зробити за посиланнями:

      Дивіться відео: як у Харкові утилізують ялинки

       

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      Автор: Альона Захарова, Анна Черненко
      Теги: Новини України Новорічні свята Екологія Новини Харкова Новини Києва Новини Дніпра Новини Одеси Новини Львова
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