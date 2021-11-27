Янукович подав до суду на Раду: вважає, що з ним вчинили несправедливо

Віктор Янукович подав до Окружного адмінсуду Києва позов на Верховну Раду. Президент-втікач вважає, що з ним начебто вчинили несправедливо.

Інформацію про позов від ображеного Януковича на своїй сторінці оприлюднив його прессекретар. В опублікованому опусі мовиться, що президент-втікач не може змиритися з відстороненням.

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Водночас прессекретар "забув" нагадати, як у 2014 році Янукович втік до Ростова. Україна надсилала у Росію запит про екстрадицію Януковича. Однак наразі країна-агресорка тримає Януковича у себе.

Навіть адвокат втікача зізнався, що не бачив свого підзахисного від початку пандемії через коронавірус.

Київський апеляційний суд відмовив адвокатам

Позов Янукович подав до одіозного ОАСКу, відомого своїми скандальними рішеннями.

Тим часом влітку 2021 року Київський апеляційний суд відмовив адвокатам президента-втікача у відкритті справи через початок спецрозслідування у справі про захоплення влади.

Захисники Януковича намагалися подати апеляцію щодо судового рішення, яке, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, не підлягає оскарженню.

Янукович та масові розстріли у 2014

У 2014 році Янукович та його посіпаки здійснили криваве придушення Майдану.

Розстріл мирних учасників Революції Гідності став однією з найтрагічніших сторінок в історії України.

У той час Янукович постійно перебував на зв'язку з російським президентом Володимиром Путіним. Того ж року країна-агресорка розпочала війну на Сході України та окупувала півострів Крим.

Станом на 2021 рік відомо, що 18 – 20 лютого, коли загинуло найбільше українських героїв, Янукович 11 разів телефонував Путіну.

Згодом Янукович та його посіпаки втекли до країни-окупанта.

Восени 2021 року президент-втікач вирішив нагадати про себе й опублікував опус про Україну. У своєму цинічному "посланні" Янукович повторив низку заїжджених тез країни-агресорки.

Допис Юрія Карісіра:

Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України. Четвертий Президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом Постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави.

Нагадаємо, 22 лютого 2014 року депутати Верховної Ради ухвалили постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України". Це антиконституційне рішення – ухвалене деякими депутатами в ейфорії впевненості у своїй безкарності, а іншими – у страху перед шаленими озброєними радикалами. Цю Постанову можна сміливо перейменувати на "Постанову про державний переворот".

У Верховній Раді розуміли, що законно усунути від влади демократично обраного президента шляхом імпічменту не вдасться, розглядали два варіанти: фізично усунути Віктора Януковича чи захопити владу. Парламент, не маючи на це повноважень, пішов другим шляхом. І саме цей шлях вкинув Україну в катастрофу.