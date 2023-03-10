Ще одна кримінальна справа: Януковича заочно судитиму за незаконний перетин кордону

Колишнього президента-втікача та його головного охоронця заочно судитимуть через те, що вони незаконно перетнули державний кордон та підбурювали людей до дезертирства. Очевидно, йдеться про Віктора Януковича та начальника його охоронної служби.

У лютому 2014 року скандальний диктатор Віктор Янукович втік до Росії, після чого проти нього було відкрито чимало кримінальних проваджень. Зокрема, 10 березня також стало відомо, що судитимуть одіозного експрезидента разом з його охоронцем.

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У чому звинувачують президента-втікача

Слід сказати, що цей процес відбуватиметься за участі прокурорів Офісу Генпрокурора Подільським районним судом Києва. Власне, було прийнято рішення про спеціальне судове провадження заочно – себто без посередньої присутності на розгляді справи обвинуваченого.

Окрім Януковича, судитимуть також ексзаступника начальника Управління державної охорони України, або ж начальника Служби безпеки Президента України – чи просто головного охоронця ексглави нашої держави.

Ухвалення судом цього рішення дозволяє провести судовий розгляд та прийняти кінцеве рішення за пред'явленим обвинуваченням без участі обвинувачених,

– йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Водночас там вказано дані слідства, яке встановило, що 23 лютого 2014 року Янукович разом зі своїм головним охоронцем та громадянами ворожої держави двічі незаконно перетнув держкордон України та переправив через нього не менше 20 осіб до Росії.

Того ж дня, 23 лютого, скандальний президент перебував на території військової частини Чорноморського флоту Росії в районі Козацької бухти в Севастополі. Там він підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які забезпечували його безпеку, до вчинення дезертирства.

В офіційному повідомленні Офісу Генпрокурора, звісно, не вказано, що йдеться саме про Януковича, адже, згідно з Конституцією, людина вважається винною лише за рішенням суду. Однак це зрозуміло з контексту, адже "президент-втікач" за всю історію Незалежної України у нас був всього один.

Судитимуть одіозного президента за статтями Кримінального кодексу, у яких йдеться про незаконний перетин кордону та підбурювання до дезертирства:

частиною 4 статті 27;

частиною 2 статті 332;

частиною 1 статті 408.

За двома останніми у списку статтями також судитимуть начальника служби безпеки експрезидента.

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Один суд Києва підігравав Януковичу

Не так давно секретар РНБО Олексій Данілов розповідав про те, що скандальний Окружний адмінсуд Києва діяв на користь Віктора Януковича. Власне, у грудні 2021 року установа прийняла заяву від колишнього глави держави, якому на той час уже був винесений вирок у вигляді позбавленні волі на 13 років.

Очевидно, до початку широкомасштабного вторгнення Росію робила усе, аби після "взяття Києва за три дні" посадити у крісло президента Януковича. Принаймні так багато хто вважає.

Однак у виданні Financial Times писали, що Кремлем розглядався сценарій того, що скандальний колишній президент всього-на-всього поблагословить "керувати Україною" кума Путіна Віктора Медведчука.