Японія і Тайвань – лідери в Азії щодо підтримки України, – Харитонов
Через війну, яку розв'язала Росія в Україні, коло наших союзників та партнерів суттєво розширилося. Серед країн Азії ми вже отримали значну допомогу від Японії, а також Тайваню.
Про це 24 каналу повідомив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. За його словами, для багатьох українців підтримка Тайваню стала несподіванкою, особливо для тих, хто адвокатував китайський світ в Україні.
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Азійські друзі України
Зараз я б сказав, що Японія і Тайвань є лідерами в Азії щодо підтримки України у війні з Росією,
– заявив Харитонов.
Він наголосив, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну – вони оголосили про підтримку нашої держави. Крім того, наклали дуже потужні санкції проти країни-агресорки, а згодом і Білорусі.
Постійна підтримка нашої держави
Як зазначив Харитонов, від Тайваню та Японії постійно збільшується санкційний тиск на Росію та Білорусь. Водночас їхні уряди виділяють величезні суми на відновлення українських міст.
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Зокрема значні кошти вже надійшли в лікарні України. Ба більше, навіть самі тайванці та японці організовуються, аби придбати та надіслати нашим військовим все необхідне.
Харитонов розповів про підтримку азійських партнерів України: дивіться відео
Підтримка Японії та Тайваню України: останнє
- Уряд Тайваню заявив, що виділить 6 мільйонів доларів для відновлення українських міст, які постраждали від російської агресії. Зокрема мовиться про – Харків, Чернігів, Миколаїв, Суми та Запоріжжя.
- Крім того, Тайвань наклав заборону на поставку чіпів до Росії та Білорусі. Окрім цього, уряд також вирішив заблокувати продаж агресорам обладнання для їхнього виробництва.
- Посольство Японії в Україні повідомило, що японський уряд виділив екстрену грантову допомогу, аби підтримати Україну під час війни з Росією. Зазначається, що загальна сума становить 166 мільйонів доларів.
- У Міністерстві фінансів України заявили, що Японія надала Україні пільговий кредит. Зазначається, що наша держава отримала 100 мільйонів доларів на пільгових умовах на 30 років під 1% річних.
- Японія наклала санкції на російські та білоруські банки через агресію в Україні. За інформацією Міністерство закордонних справ цієї країни, окрім обмежень для банків, також заборонили експорт товарів, які сприяють "зміцненню промислової бази Росії".