Японія і Тайвань – лідери в Азії щодо підтримки України, – Харитонов

Через війну, яку розв'язала Росія в Україні, коло наших союзників та партнерів суттєво розширилося. Серед країн Азії ми вже отримали значну допомогу від Японії, а також Тайваню.

Про це 24 каналу повідомив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. За його словами, для багатьох українців підтримка Тайваню стала несподіванкою, особливо для тих, хто адвокатував китайський світ в Україні.

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Азійські друзі України

Зараз я б сказав, що Японія і Тайвань є лідерами в Азії щодо підтримки України у війні з Росією,

– заявив Харитонов.

Він наголосив, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну – вони оголосили про підтримку нашої держави. Крім того, наклали дуже потужні санкції проти країни-агресорки, а згодом і Білорусі.

Постійна підтримка нашої держави

Як зазначив Харитонов, від Тайваню та Японії постійно збільшується санкційний тиск на Росію та Білорусь. Водночас їхні уряди виділяють величезні суми на відновлення українських міст.

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Зокрема значні кошти вже надійшли в лікарні України. Ба більше, навіть самі тайванці та японці організовуються, аби придбати та надіслати нашим військовим все необхідне.

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Підтримка Японії та Тайваню України: останнє