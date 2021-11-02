Ярош із забуття: як на "слуг" вплине нове призначення екскерівника "Правого сектору"

Командувач Української добровольчої армії, колишній лідер "Правого сектору" та екснардеп Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України. Таке призначення приведе новий електорат до "слуг народу".

Славнозвісною візиткою Яроша, яка стала мемом першого року російсько-української війни, можна і досі лякати бойовиків. Тож пропагандисти за один день вже перевиконали тижневий план за кількістю "українського фашизму" в російському медіапросторі.

До теми Ярош став радником головнокомандувача ЗСУ

Ярош зник з медіапростору, але не втратив електорат

Дмитро Ярош став відомим під час Революції Гідності. Тоді він очолював "Правий сектор". До організації можна ставитись по-різному, але під час Майдану для окремих громадян Ярош почав асоціюватись зі спротивом російській навалі.



Ярош досі зберігає підтримку свого електорату / Фото 24 канал

До парламентських виборів не так далеко, як здається, усього 2 роки. Сьогодні політики вже розбиваються на нові табори, утворюють коаліцію з вчорашніми опонентами, створюють нові партії.

Колишній керівник "Правого сектору" вже давно пропав з медіапростору і великої політики. Однак коштом своєї репутації все ще зберігає підтримку електорату, який сповідує традиційні та консервативні цінності.

Допомога Зеленському

Зеленський і його партія більше центристи – вони збирають підтримку в різних груп населення. Водночас присутність таких персон біля Зеленського, як Дмитро Ярош, допомагає команді президента відкусити шматок від електорату противників.

За даними соціологічної групи "Рейтинг", Петро Порошенко має найвищий рівень недовіри серед головних політичних важкоатлетів. Отож, можна припустити, що умовний виборець голосував за Порошенка, але тепер змінив ставлення до п'ятого президента.

До слова Трійка лідерів змінилась: "свіжий" президентський рейтинг

Зараз він в пошуках нового ідейного лідера, і наявність таких пазлів як, наприклад, справа Медведчука, закриття проросійських каналів і присутність Дмитра Яроша можуть стати аргументом для обрання президентської команди.

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"Слуги" втрачають рейтинг

Згідно із соціологічним опитуванням, президентські "слуги народу" втрачають рейтинг. Посприяло їм у цьому – зняття Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Однак не тому що Разумков вагома фігура в українському політикумі – зараз колишній голова Верховної Ради став інформаційним приводом в медіапросторі, який активно критикує представників влади. Натомість мінус для Разумкова в тому, що за 2 роки ця популярність може просісти.

Проросійські партії досі мають підтримку суспільства

Водночас найбільший недолік у тому, що на 8 році російської агресії у рейтингу присутні такі політичні сили, як ОПЗЖ, партії Мураєва та Шарія. Навіть, не дивлячись на те, що лідер тієї ж опозиційної платформи зараз підозрюється у державній зраді.

До речі, суд скасував домашній арешт Медведчука. Йому змінили запобіжний захід – з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання. Проте, тут зрада скасовується.

Нагадаємо Медведчуку обрали новий запобіжний захід

Річ у тім, що Медведчук є підозрюваним у 2 справах: