Захищав Україну в найгарячіших точках: під Бахмутом загинув Ярослав Тимонін з Калуша
Джерело:Калуська міська рада
Клята війна забирає життя найкращих синів нашої Неньки. Так, 11 травня на Бахмутському напрямку загинув житель Калуша Ярослав Тимонін.
Захиснику було лишень 30 років. Життя Ярослава обірвалося під мінометним обстрілом окупанта.
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Що відомо про життя воїна
Загиблого захисника мобілізували до армії у вересні 2022 року. Він служив у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки гірничо-штурмової роти однієї з військових частин ЗСУ.
У Калуській міській раді повідомили, що значну частину зі всього часу служби Ярослав разом з побратимами провів у найгарячіших точках війни з окупантом.
На превеликий жаль, 11 травня на Бахмутському напрямку наш Герой загинув. Це трапилось під час ведення бою з ворожими військовими формуваннями. Мінометний обстріл окупанта став фатальним для Ярослава Тимоніна,
– йдеться у повідомленні.
Втрати України на війні
- 9 травня на війні загинув відомий український художник Володимир Чорний. Захищати Україну воїн пішов добровільно. Відомо, що Володимир свого часу працював декоратором фільму "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука.
- 6 травня у бою з ворогом загинув Андрій Марків з села Хутір-Будилів Снятинської громади. Життя захисника обірвалось поблизу Бахмута. Полеглому воїну було лише 42 роки.
- Нещодавно на фронті загинув військовий медик, капітан медичної служби Тарас Баран. Захиснику було лише 37 років. Він був родом зі Львівської області.
- Також війна забрала життя українського режисера Андрія Максименка. Він був бійцем добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Андрій Максименко із позивним "Режисер".