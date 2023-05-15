Захищав Україну в найгарячіших точках: під Бахмутом загинув Ярослав Тимонін з Калуша

Клята війна забирає життя найкращих синів нашої Неньки. Так, 11 травня на Бахмутському напрямку загинув житель Калуша Ярослав Тимонін.

Захиснику було лишень 30 років. Життя Ярослава обірвалося під мінометним обстрілом окупанта.

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Що відомо про життя воїна

Загиблого захисника мобілізували до армії у вересні 2022 року. Він служив у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки гірничо-штурмової роти однієї з військових частин ЗСУ.

У Калуській міській раді повідомили, що значну частину зі всього часу служби Ярослав разом з побратимами провів у найгарячіших точках війни з окупантом.

На превеликий жаль, 11 травня на Бахмутському напрямку наш Герой загинув. Це трапилось під час ведення бою з ворожими військовими формуваннями. Мінометний обстріл окупанта став фатальним для Ярослава Тимоніна,

– йдеться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Ярослава Тимоніна. Вічна пам'ять Герою!

Втрати України на війні