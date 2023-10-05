Путін обізвав спікера парламенту Канади "ідіотом" та приплів Зеленського й "денацифікацію"

Президент Росії Владімір Путін на засіданні дискусійного клубу у Валдаї не оминув тему інциденту у канадському парламенті. Зокрема, глава країни-агресорки назвав спікера "ідіотом".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, глава Кремля у своєму пропагандистському дусі почав говорити про "денацифікацію" і Зеленського, передає 24 Канал.

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Путін "обурився" інцидентом у парламенті Канади

Президент Росії звинуватив спікера канадського парламенту у "необізнаності". Адже, на його думку, ветеран СС "Галичина", тобто український канадець, нібито "бився проти росіян у Другій світовій війні", тож апріорі є "нацистом".

Путін наголосив, що, не знавши цей факт, спікер парламенту Канади виставив себе "ідіотом". При цьому глава Кремля зазначив, що буцімто не "хоче ображати почуття канадців і з повагою до них ставиться".

Він також обурився, що Зеленський аплодував стоячи Ярославові Гуньку в парламенті Канади. Путін знову нагадав про "єврейську кров" нашого президента і приплів у пропагандистському дусі наратив, що нібито "єврей вітає нациста".

Російський президент також сказав, що такими діями, вочевидь, Зеленський нібито намагався сказати, що "холокосту не було", і наголосив, що "це огидно". Наостанок Путін у своїй завченій методичці закликав до "денацифікації України".

Скандал з ветераном СС "Галичина" у парламенті Канади