В окуповану Ясинувату завітала "бавовна": очевидці показали дим та пожежні машини

В тимчасово окупованій Ясинуватій пролунали вибухи. Гучно могло бути біля місця скупчення російських загарбників.

Вибухи пролунали в районі місцевого вокзалу. Внаслідок "бавовни" у Ясинуватій могли загинути чи отримати поранення росіяни, передає 24 Канал.

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Соцмережами ширяться цікаві відео

Очевидці поділилися кадрами з місця подій. На відеозаписі видно дим та переляканих птахів. Також там можна побачити та почути пожежні машини.

Перші кадри з місця подій: відео

Активіст Сергій Стерненко написав у своєму блозі, що у Ясинуватій гинуть загарбники. Телеграм-каналами також шириться інформація, що у момент вибуху біля вокзалу перебувало скупчення окупантів. Подробиці наразі уточнюються.

Ворожі медіа створили невеликий сюжет на місці подій. Кремлівські ЗМІ показали роботу пожежників. Вони ламали двері та зривали ґрати з вікон, щоб потрапити до будівлі з пошкодженим дахом.

Росіяни постійно стикаються з "бавовною" на окупованих територіях

Нещодавно було гучно у Мелітополі. У ніч на 28 червня місцеві жителі чули серію вибухів. За попередньою інформацією, загарбники могли втратити боєкомплект.

Не так давно потужний вибух пролунав у Луганську. А згодом "бавовна" завітала й до Донецька.

Раніше повідомлялося про вибухи у Криму. На тимчасово окупованому півострові у загарбників палали склади боєприпасів в районі населених пунктів Токарєве – Шубине.

, Ясинувата вважалася одним із найбільших залізничних вузлів України. Росіяни та колаборанти захопили це місто у 2014 році.