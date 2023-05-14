В окупованій Ясинуватій на Донеччині прогримів потужний вибух: густий дим видно здалеку

У тимчасово окупованій Ясинуватій на Донеччині вранці 14 травня пролунав вибух. Опісля над містом здійнявся дим.

У мережі вже оприлюднили відповідні кадри. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про вибух у Ясинуватій

Телеграм-канали почали писати про вибух ще о 8 ранку. Однак, де ж саме він стався, чомусь не уточнили. У мережі вже поширили фото і відео зі стовпом чорного диму.

Пропагандистські ЗМІ заявляють, що у місті нібито "приліт". Ну і, звичайно ж, не минулося без звинувачень. Окупанти традиційно поширюють байки про нібито "обстріл" українськими військовими.

Над Ясинуватою здійнявся чорний дим: дивіться відео

Зауважимо, що ж сталося, достеменно невідомо. Однак, не варто забувати, як російські загарбники люблять покурити там, де треба, чи бомбити самих себе, або збити свою ж авіацію, а ще терористично бити по житлових будинках, намагаючись цинічно та абсурдно звинуватити нашу державу.

Де розташована Ясинувата: дивіться на карті

У Маріуполі лунали вибухи

Вранці 13 травня в тимчасово окупованому Маріуполі також чули щонайменше два потужних вибухи. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. Цікаво, що згодом у Маріуполі навіть завили сирени.