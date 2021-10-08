Після смерті Полякова "слуга" Брагар листувався про те, як уберегтись від отруєння
Джерело:телеграм "Через плечо"
Нардеп Євген Брагар після смерті Антона Полякова хвилюється за власне життя. Зокрема, у листуванні з жінкою на ім'я Тетяна політик обговорює заходи безпеки.
Співрозмовниця Брагара зауважила, що пити воду варто тільки з пляшки, яку ще ні разу не відкривали. Або навіть краще самому купляти напої у магазині і ходити з ними.
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Брагар відповів на це словами "саме так".
Окрім того, Тетяна наголосила: чай найкраще пити в офісі. Набирати воду у чайник, дочекатися, доки вона закипить, а тоді самостійно заварити чай.
Нардеп знову погодився. Він заявив, що "це всі кажуть".
Також жінка наголосила, що "яйце у шкаралупі – безпечно".
Листування Брагара / телеграм "Через плечо"
Смерть Антона Полякова: головне
- Інформація про смерть нардепа Антона Полякова з'явилася 8 жовтня. Політика виявили мертвим у Дніпровському районі Києва.
- Полякова намагалися реанімувати, але врятувати його, на жаль, не вдалося.
- Правоохоронці вже отримали попереднє лікарське свідоцтво про смерть Полякова. У документі мовиться, що причиною смерті народного обранця стала гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця.
- Водночас поліція розглядає декілька версій смерті політика. Начальник нацполіції Києва Іван Вигівський розповів, що мовиться про "хронічне захворювання Полякова, котре могло призвести до смерті, а також – отруєння невідомою речовиною самостійно або невідомою особою".