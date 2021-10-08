Після смерті Полякова "слуга" Брагар листувався про те, як уберегтись від отруєння

Нардеп Євген Брагар після смерті Антона Полякова хвилюється за власне життя. Зокрема, у листуванні з жінкою на ім'я Тетяна політик обговорює заходи безпеки.

Співрозмовниця Брагара зауважила, що пити воду варто тільки з пляшки, яку ще ні разу не відкривали. Або навіть краще самому купляти напої у магазині і ходити з ними.

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Брагар відповів на це словами "саме так".

Окрім того, Тетяна наголосила: чай найкраще пити в офісі. Набирати воду у чайник, дочекатися, доки вона закипить, а тоді самостійно заварити чай.

Нардеп знову погодився. Він заявив, що "це всі кажуть".

Також жінка наголосила, що "яйце у шкаралупі – безпечно".



Листування Брагара / телеграм "Через плечо"

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