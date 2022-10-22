Йде підготовка до ескалації, вони накопичуються, – Арестович оцінив можливість наступу Білорусі

Росія продовжує накопичувати війська на білорусько-українському кордоні. Загроза нового наступу з боку Білорусі суттєво зросла.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, на території Білорусі спостерігається значна активність російських та білоруських військ.

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Навіщо Росія стягує війська у Білорусь

Як зазначив радник глави ОП, усе вказує на те, що триває підготовка до загострення конфлікту.

Я бачу всебічну підготовку до ескалації. Вони (війська – 24 канал) накопичуються за всіма компонентами – від сухопутних до авіаційних,

– наголосив Арестович.

Він додав, що поки Путін та Лукашенко лише готуються, хоча проміжок між процесом підготовки та переведенням у бойову готовність може бути невеликим.

"Однак наявність угруповання не означає неодмінне його використання. Ця загроза може просто нависати", – сказав Арестович.

"Ми готові до будь-яких варіантів"

Радник глави ОП зазначив, що ворог не може планувати нічого такого, чим би можна було здивувати українців. Ба більше, усі плани ворога давно відомі Україні.

У районі білоруського кордону вже другий місяць тривають навчання "Північний буревій". До них залучені всі сили оборони – від Національної гвардії та прикордонників до Національної поліції тощо. Ми давно готові до будь-яких варіантів, – сказав Арестович.

Чи готові білоруси до наступу на Україну

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечує підготовку до війни у своїй країні. Диктатор заявив, що білоруському народу не потрібна війна і білоруси нікуди не збираються йти.

Білорусам справді не треба ця війна. У цьому випадку Лукашенко каже щиру правду. Білоруська армія не піде воювати, вони неспроможні на це,

– зазначив радник глави ОП.

Білорусь перебуває під окупацією Росії

Він додав, що територія Білорусі вже давно окупована Росією.

Як мінімум з 2016 року там постійно перебувають російські війська. А у політичному та економічному плані окупація Білорусі триває вже багато років,

– сказав Арестович.

На думку радника глави ОП, навряд чи Москва має зараз якісь плани стосовно зміни влади у Білорусі. Про зміщення Лукашенка з посади поки не йдеться.

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Загроза нового наступу з боку Білорусі: коротко