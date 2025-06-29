"Йдеться про виживання": в МЗС пояснили рішення про вихід з конвенції щодо протипіхотних мін

Україна вийшла з Оттавської конвенції, яка передбачала заборону використання протипіхотних мін задля надання безумовного пріоритету безпеці своїх громадян та обороні держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ України. У відомстві пояснили рішення стосовно цього, яке ухвалили у неділю, 29 червня.

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Чому Україна вийшла з конвенції

В МЗС констатували, що у 2005 році Україна ратифікувала Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, відому під назвою "Оттавська конвенція".

Утім, Росія розв’язала проти України війну та з 2014 року широко використовує протипіхотні міни, оскільки не була учасницею конвенції. З 2022 року вона масово використала ці засоби, здобувши перевагу.

Наголошуємо, що на час підписання та ратифікації нашою державою Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені. Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН,

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що війна Росії проти України вже змусила низку країн, зокрема Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію, теж переглянути свою позицію та ухвалити спільне політичне рішення щодо виходу з Оттавської конвенції.

У відомстві наголошують, що з моменту приєднання України та цих держав до Оттавської конвенції ситуація з регіональною безпекою суттєво погіршилася, і міжнародна спільнота має усвідомлювати пріоритет оборони нашої держави.

"Україна ухвалила непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією. Переконані, що цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави, – додають там.

Зазначається, що Україна змушена надавати безумовний пріоритет безпеці своїх громадян та обороні своєї держави в умовах, коли Росія здійснює геноцид. Це стосується й участі у міжнародно-правових документах та механізмах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про вихід нашої держави з Оттавської конвенції. Тепер українським силам буде дозволено використовувати протипіхотні міни.