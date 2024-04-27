Йдуть важкі бої: росіянам вдалося прорватися в Очеретине, – ОСУВ "Хортиця"

Ситуація на фронті загострилась через те, що росіяни активізували свої зусилля із захоплення нових земель. Зокрема, за Очеретине тривають важкі бої.

В етері телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин сказав, що росіянам таки вдалося прорватися в Очеретине. Раніше він наголошував, що ЗСУ контролюють дві третини населеного пункту.

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Ворог залучив 4 бригади

За словами Волошина, зараз вживають всіх заходів, щоб вибити росіян із населеного пункту.

Ситуація контролюється підрозділами Сил оборони,

– наголосив він.

Речник ОСУВ "Хортиця" пояснив, щоб розвинути тактичний успіх в районі Очеретиного для подальшого прориву нашої оборони, ворог залучив чотири бригади російської армії.

За його словами, частина селища Очеретине, в якій знаходяться російські військові, перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Назар Волошин сказав, що на Авдіївському напрямку залучили резерви.

Ворог прорвався і контролює частину Очеретного

Ввечері 27 квітня аналітики DeepState повідомили, що село Бердичі в Донецькій області було захоплено армією Російської Федерації, яка встановила свій прапор на західних околицях.

Бої на захід від Бердичів тривають. Сили Оборони ведуть ар'єргардні бої. Утримувати лінію зіткнення в нинішньому вигляді неможливо, тому відхід з північних околиць села є вимушеною мірою,

– мовиться у повідомленні.

Також аналітики зазначили, що найголовніше зараз – збереження особового складу.

Бої за Бердичі: що відомо