Про те, чи притягнуть до відповідальності за корупцію нардепа Олександра Юрченка та скільки заробляють судді КСУ – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів ексголова Конституційного суду Станіслав Шевчук.

Окрім цього, в ефірі 24 каналу він розповів, чому КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника на посаду директора НАБУ.

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Про справу Юрченка

Розмова на відео, яке опублікувало НАБУ – це професійний кримінальний сленг. Коли кажуть про плюшки, то не мають на увазі "Львівські круасани". Хоча й вони можуть бути певним сленгом. Дійсно, я бачу, це дані слідчих дій. Є кримінальна справа.

Довідка. Йдеться про те, що Національне антикорупційне бюро опублікувало відео, на якому передають частину хабаря одному з народних обранців. Як відомо, гроші в середині серпня отримали від детектива під прикриттям. Ймовірно, що депутатом є Олександр Юрченко – член фракції "Слуга народу".

Загальна практика Європейського суду з прав людини говорить, що це прийнятні докази. Є записи, але на самих записах не можна побудувати кримінальне обвинувачення. Мають бути додаткові матеріали:

стенограми;

документи;

свідчення свідків;

експертизи.

У слідчих є велике поле дій, треба закріпити докази – і вперед до Антикорупційного суду. Депутати – такі самі люди, вони насамперед мають нести відповідальність за свої дії. Особливо, якщо вони пов'язані з хабарництвом.



Олександр Юрченко / Фото УП

Що відомо про справу Юрченка? 13 вересня НАБУ заявило про викриття на хабарі осіб, які можуть бути причетні до корупції у Верховній Раді. Спочатку повідомлялося, що був затриманий помічник народного депутата Олександра Юрченка. Юрченко нібито отримав частину хабаря в розмірі 13 тисяч доларів. Ці гроші мали б отримати депутати за законопроєкт про тверді побутові відходи. Згодом до цієї суми мали додати ще 200 тисяч доларів. Згодом НАБУ опублікувало відео з цієї справи. В тому числі й розмову за участі народного депутата. Імені нардепа вони не назвали. 13 вересня НАБУ заявило про викриття на хабарі осіб, які можуть бути причетні до корупції у Верховній Раді. Спочатку повідомлялося, що був затриманий помічник народного депутата Олександра Юрченка. Юрченко нібито отримав частину хабаря в розмірі 13 тисяч доларів. Ці гроші мали б отримати депутати за законопроєкт про тверді побутові відходи. Згодом до цієї суми мали додати ще 200 тисяч доларів. Згодом НАБУ опублікувало відео з цієї справи. В тому числі й розмову за участі народного депутата. Імені нардепа вони не назвали.

Чи нормальним є те, що корупціонери виходять під заставу

Загальна практика – суддя завжди має альтернативу. Він має оцінити ризики ухилення від правосуддя, ступінь впливовості на свідків. Якщо це великий корупціонер – є великі можливості (що він може вплинути на свідків, аби вийти "чистим з води" – 24 канал). Європейська практика завжди стає на захист суддів. Це стосується сталих систем, де судді працюють відповідно до стандартів і принципів до верховенства права і прав людини. Що стосується перехідних демократій – тут величезне питання. Головний принцип держави – діяти, а не посилатися на міжнародний досвід. Це не дуже гарна ідея, бо там можна знайти що завгодно.

Про рішення КСУ щодо Ситника

Це рішення юридично нікчемне. Це іграшка – щодо указу про призначення Ситника. Причиною ухвалення такого рішення можуть бути:

якісь особисті страхи;

певне замовлення від олігархів;

або хтось з суддів проголосував так, бо справді вірить, що президент не може видавати укази, оскільки це не його повноваження.

Указ – це індивідуальний акт. Відтак це вперше в історії Конституційного суду, коли визнається неконституційним індивідуальний акт про призначення Ситника.

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Про зарплати суддів

Щоб не було спокус у суддів щось заробляти в олігархів, абсолютно правильно було створити реформу 2016 року, коли суддям дали велику зарплату. Незалежна, відповідальна і безстороння юстиція, не тільки конституційна, дуже важлива для того, щоб нарешті в цій країні було верховенство права. Згідно з законом, суддя заробляє приблизно 300 тисяч гривень на місяць.

Я не впевнений, чи судді отримували зарплати заднім числом (під час карантину – 24 канал). На початок карантину вони отримували 38 – 40 тисяч гривень на руки. Зараз повернулися до попередніх показників – це 70 – 80% від повної зарплати.