Є дві причини, – Фейгін відповів, чому Україну не звинувачують у всіх вибухах в Росії
Останнім часом у Росії займаються критично важливі об'єкти інфраструктури. У деяких кремлівські медіа звинувачують Україну.
Проте не всі вибухи у Росії приписують Україні. Чому так, про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін ексклюзивно в ефірі 24 каналу.
До теми "Хлопок" вже і на Сахаліні: потужна пожежа охопила російську електростанцію неподалік Японії
Ба більше, навіть вибухи російські пропагандисти бояться називати вибухами. Для них це – "хлопки". За словами Фейгіна, для цього є 2 пояснення:
- якщо Росія оголосить, що це результат дій української сторони, то це багато до чого зобов'язує.
"Грубо кажучи, тоді потрібно відповідати усіма засобами та видами озброєння, згідно з доктриною безпеки. Це створює багато проблем. Тоді потрібно оголошувати мобілізацію та війну. Кремль до цього не готовий", – пояснив правозахисник.
- друга причина полягає в тому, що Кремль для себе ще остаточно не вирішив, чи варто провокувати населення.
"Так звана "спецоперація" так виглядає, наче це десь далеко і не має жодного стосунку до Росії. Тобто, вони хочуть уникнути всередині Росії панічних реакцій", – додав Фейгін.
Вибухи в Росії: головні новини
- 4 березня у селі Тьоткіне Курської області вибухнув склад боєприпасів. Офіційні кремлівські джерела кажуть, що це через "порушення техніки безпеки".
- Зранку ж, 27 квітня, у російському Курську пролунали вибухи. Тоді ж у прикордонних містах Росії їх теж бачили та чули.
- У ніч на 25 квітня у російському Брянську спалахнули 2 масштабні пожежі: на нафтобазі та у військовій частині. Це стало вже не першими випадками займання критично важливих об'єктів інфраструктури у Росії за останній час.
- "Хлопки", як це називають росіяни", були й у Воронежі й Бєлгородській області.
- Російська пропаганда спробувала покласти відповідальність за деякі з цих подій на ЗСУ. Однак про цей вкид українців наперед повідомили.
- За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, причини вибухів можуть бути різними, аж до божественного втручання.