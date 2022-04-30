Є дві причини, – Фейгін відповів, чому Україну не звинувачують у всіх вибухах в Росії

Останнім часом у Росії займаються критично важливі об'єкти інфраструктури. У деяких кремлівські медіа звинувачують Україну.

Проте не всі вибухи у Росії приписують Україні. Чому так, про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін ексклюзивно в ефірі 24 каналу.

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Ба більше, навіть вибухи російські пропагандисти бояться називати вибухами. Для них це – "хлопки". За словами Фейгіна, для цього є 2 пояснення:

якщо Росія оголосить, що це результат дій української сторони, то це багато до чого зобов'язує.

"Грубо кажучи, тоді потрібно відповідати усіма засобами та видами озброєння, згідно з доктриною безпеки. Це створює багато проблем. Тоді потрібно оголошувати мобілізацію та війну. Кремль до цього не готовий", – пояснив правозахисник.

друга причина полягає в тому, що Кремль для себе ще остаточно не вирішив, чи варто провокувати населення.

"Так звана "спецоперація" так виглядає, наче це десь далеко і не має жодного стосунку до Росії. Тобто, вони хочуть уникнути всередині Росії панічних реакцій", – додав Фейгін.

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