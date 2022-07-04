Слов'янськ – у нових реаліях, – мер сказав, чи є у місті гуманітарна катастрофа

Російські війська продовжують обстрілювати Слов'янськ. На жаль, через такі дії окупантів страждають та гинуть люди.

Попри тяжку ситуацію, гуманітарної катастрофи в місті немає. Про це 24 каналу розповів міський голова Слов'янська Вадим Лях.

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Він повідомив, що в місті вже місяць немає води, проте вона підвозиться населенню автотранспортом, працюють скважини. Крім того, він зазначив, що є продукти та працюють магазини.

За словами Вадима Ляха, шлях на Дніпро безпечний, тому звідти йде логістичний маршрут до Словʼянська.

Також виплачуються всі соціальні виплати, пенсії. (Слов'янськ – 24 канал) своїм життям живе, але у нових реаліях міста. Як прифронтове,

– зазначив Вадим Лях.

Проте міський голова зазначив, що у місті пропадає електрика. Десь 20% слов'янці не мають електрики, проте її відновлюють. Тоді ворог знову знищує критичну інфраструктуру й повторюються відновлювальні дії.

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