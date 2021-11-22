Є кілька планів розвитку подій, – у "Слузі народу" пояснили, як Україна боротиметься з Росією

Росія сконцентрувала понад 90 тисяч військових поблизу українських кордонів. Зараз є кілька планів розвитку подій у разі атаки нашої держави.

Про це у програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв. Україна повинна готуватися до будь-якої ситуації.

До теми Росія готується напасти на Україну на початку 2022 року, – розвідка

"У нас є кілька планів розвитку подій. Зокрема, військовий, економічний, дипломатичний", – розповів нардеп.

Як Україна готується до наступу

За словами Чернєва, Україна повинна готуватися на внутрішньополітичній арені. Наразі вже вибудувана ешелонована оборона не тільки по лінії розмежування, але й по всій довжині з російським кордоном. Водночас держава посилює кордон з Білоруссю.

Як розповів депутат, оборону потрібно укріплювати не тільки власною зброєю, але й закордонних партнерів. Україна вже проводить двосторонні переговори щодо постачання новітнього озброєння.

Зокрема, зі США, Великою Британією та Туреччиною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія готується атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Водночас у дипломатичному напрямку Україна пропрацьовує те, як на російську агресію може відреагувати Захід. Чернєв підсумував, що у цьому напрямку реакція є досить чіткою.

Дізнайтеся більше Є високий ризик дестабілізації на Донбасі взимку, – Захід та розвідка Міноборони

Ймовірний напад Росії: що відомо