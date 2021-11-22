Є кілька планів розвитку подій, – у "Слузі народу" пояснили, як Україна боротиметься з Росією
Джерело:24 канал
Росія сконцентрувала понад 90 тисяч військових поблизу українських кордонів. Зараз є кілька планів розвитку подій у разі атаки нашої держави.
Про це у програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв. Україна повинна готуватися до будь-якої ситуації.
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"У нас є кілька планів розвитку подій. Зокрема, військовий, економічний, дипломатичний", – розповів нардеп.
Як Україна готується до наступу
За словами Чернєва, Україна повинна готуватися на внутрішньополітичній арені. Наразі вже вибудувана ешелонована оборона не тільки по лінії розмежування, але й по всій довжині з російським кордоном. Водночас держава посилює кордон з Білоруссю.
Як розповів депутат, оборону потрібно укріплювати не тільки власною зброєю, але й закордонних партнерів. Україна вже проводить двосторонні переговори щодо постачання новітнього озброєння.
Зокрема, зі США, Великою Британією та Туреччиною.Зверніть увагу! Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія готується атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.
Водночас у дипломатичному напрямку Україна пропрацьовує те, як на російську агресію може відреагувати Захід. Чернєв підсумував, що у цьому напрямку реакція є досить чіткою.
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Ймовірний напад Росії: що відомо
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія сконцентрувала на кордоні з Україною 92 тисячі військових.
- Атака Кремля може передбачати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з десантними ударами на Сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі й меншим вторгненням через Білорусь.
- Будь-яка фізична атака відбуватиметься тільки після серії психологічних операцій. Москва вже почала їх проводити, аби дестабілізувати ситуацію в Україні та підірвати обороноздатність.
- У США занепокоєні через військову активність Росії поблизу кордону з Україною. Там стурбовані й заявами, які лунають з Кремля.