Бути підсудним або вбитим, – Зеленський назвав єдині варіанти майбутнього для Путіна

Володимир Зеленський 17 лютого розпочав свій виступ на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Президент уже прокоментував те, яке майбутнє він бачить для російського диктатора Владіміра Путіна.

Відомо, що на Мюнхенській конференції, яка є провідним форумом для обговорення політики міжнародної безпеки, присутні близько 50 світових лідерів. Зауважимо, що уряди Росії та Ірану запрошені на зустріч не були.

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Яке майбутнє прогнозують Путіну

За словами президента, можна мати різне ставлення до міжнародних інституцій, але ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна за викрадення і примусову депортацію дітей з України чітко демонструє, де має закінчитися його кар'єра.

У нього є тільки дві опції: бути підсудним у Гаазі або вбитим одним із його спільників, які зараз вбивають для нього,

– сказав Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки.

Як зазначив український президент, Путін є головорізом, який отримує владу лише через корупцію та насильство.

Про що ще заявив Зеленський: основне