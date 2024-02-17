Бути підсудним або вбитим, – Зеленський назвав єдині варіанти майбутнього для Путіна
Джерело:Офіс Президента України
Володимир Зеленський 17 лютого розпочав свій виступ на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Президент уже прокоментував те, яке майбутнє він бачить для російського диктатора Владіміра Путіна.
Відомо, що на Мюнхенській конференції, яка є провідним форумом для обговорення політики міжнародної безпеки, присутні близько 50 світових лідерів. Зауважимо, що уряди Росії та Ірану запрошені на зустріч не були.
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Яке майбутнє прогнозують Путіну
За словами президента, можна мати різне ставлення до міжнародних інституцій, але ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна за викрадення і примусову депортацію дітей з України чітко демонструє, де має закінчитися його кар'єра.
У нього є тільки дві опції: бути підсудним у Гаазі або вбитим одним із його спільників, які зараз вбивають для нього,
– сказав Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки.
Як зазначив український президент, Путін є головорізом, який отримує владу лише через корупцію та насильство.
Про що ще заявив Зеленський: основне
- Володимир Зеленський сказав, що немає нікого, для кого б війна у Європі не становила загрози. Адже це війна Кремля проти всіх правил загалом. Він заявив, що Україна похитнула міфи, якими Росія намагалась спотворити реальність і у які, на жаль, вірив світ.
- За його словами, українці на полі бою вже "довели, що ми можемо змушувати Росію відступати" й цим зруйнували "ключовий російський міф про те, що Україна не може перемогти у цій війні". Він додав, що наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю наших засобів ураження. Але це не залежить від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує.
- Він також заявив, що утримання України в штучному дефіциті озброєнь, зокрема – артилерії та засобів дальнього ураження, "дозволяє Путіну адаптуватись до теперішньої інтенсивності бойових дій". Президент пояснив, що Росія має тільки одну військову перевагу на полі бою – повне знецінення людського життя та постійні "м'ясні штурми".
- Український лідер заявив, що рішення вийти з Авдіївки — максимально логічне, адже передбачає збереження українців, а саме це і є головним нашим завданням. Водночас він наголосив на необхідності зброї, адже цього разу її просто не вистачило.