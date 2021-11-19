Є можливість, що Росія через Білорусь відправлятиме мігрантів в Україну, – Монастирський

Денис Монастирський припустив, що Росія може відправити потік мігрантів з Білорусі в Україну. Правоохоронці вже готуються реагувати на можливу загрозу.

МВС готується захищати кордон від мігрантів

Наразі ситуація на кордоні України та Білорусі є стабільною. Однак завдання правоохоронців зупинити можливий масовий потік мігрантів та не дати їм потрапити в Україну. Про це міністр внутрішніх справ заявив на засіданні Верховної Ради 19 листопада.

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Ми вже пропрацювали можливі напрямки прориву кордону мігрантами, відпрацювали вірогідні сценарії їхніх дій, спланували застосування сил, долучили авіацію,

– повідомив політик.

Він зазначив, що правоохоронці визначили 10 потенційно вразливих ділянок на кордоні. Їхня загальна протяжність становить 270 кілометрів.

Заходи безпеки на кордоні

До чергувань залучили 15 вертольотів, 2 літаки та 44 БПЛА;

прикордонники провели навчання з опрацюванням різних сценаріїв. За 2 тижні відбудуться польові навчання різних сил засобів для протидії напливу мігрантам;

до охорони держкордону залучать тактику ешелонного прикриття. Перший склад буде без зброї, лише у засобах захисту;

у разі агресивних дій мігрантів, які загрожуватимуть життю прикордонників, другому ешелону дозволили використовувати вогнепальну зброю.

Прикордонників розмістять у базових точках вздовж кордону. Звідти вони мають досягти критичних точок за 30 – 60 хвилин.

До речі, 19 листопада уряд створить міжвідомчий координаційний штаб протидії міграційній кризі. Невдовзі визначать його склад.

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Як прикордонники комунікуватимуть з мігрантами

Для інформування мігрантів про неприпустимість перетину кордону України, правоохоронці використовуватимуть мобільні пристрої звукопідсилення. Крім того, українські оператори зв'язку надсилатимуть біженцям попередження у sms англійською та арабською мовами.

Штучною міграційною кризою керують російські спецслужби. Це перший етап, а другий залежить від реакції Євросоюзу. Кремль завдасть максимальної шкоди. Ми зобов'язані реагувати й перешкоджати,

– попередив Монастирський.

Він наголосив, що надійною протидією агресії є будівництво належного кордону України по всій протяжності. Найперше – з Білоруссю та Росією.

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