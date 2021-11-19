Є можливість, що Росія через Білорусь відправлятиме мігрантів в Україну, – Монастирський
Джерело:24 канал
Денис Монастирський припустив, що Росія може відправити потік мігрантів з Білорусі в Україну. Правоохоронці вже готуються реагувати на можливу загрозу.
МВС готується захищати кордон від мігрантів
Наразі ситуація на кордоні України та Білорусі є стабільною. Однак завдання правоохоронців зупинити можливий масовий потік мігрантів та не дати їм потрапити в Україну. Про це міністр внутрішніх справ заявив на засіданні Верховної Ради 19 листопада.
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Ми вже пропрацювали можливі напрямки прориву кордону мігрантами, відпрацювали вірогідні сценарії їхніх дій, спланували застосування сил, долучили авіацію,
– повідомив політик.
Він зазначив, що правоохоронці визначили 10 потенційно вразливих ділянок на кордоні. Їхня загальна протяжність становить 270 кілометрів.
Заходи безпеки на кордоні
- До чергувань залучили 15 вертольотів, 2 літаки та 44 БПЛА;
- прикордонники провели навчання з опрацюванням різних сценаріїв. За 2 тижні відбудуться польові навчання різних сил засобів для протидії напливу мігрантам;
- до охорони держкордону залучать тактику ешелонного прикриття. Перший склад буде без зброї, лише у засобах захисту;
- у разі агресивних дій мігрантів, які загрожуватимуть життю прикордонників, другому ешелону дозволили використовувати вогнепальну зброю.
Прикордонників розмістять у базових точках вздовж кордону. Звідти вони мають досягти критичних точок за 30 – 60 хвилин.
До речі, 19 листопада уряд створить міжвідомчий координаційний штаб протидії міграційній кризі. Невдовзі визначать його склад.
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Як прикордонники комунікуватимуть з мігрантами
Для інформування мігрантів про неприпустимість перетину кордону України, правоохоронці використовуватимуть мобільні пристрої звукопідсилення. Крім того, українські оператори зв'язку надсилатимуть біженцям попередження у sms англійською та арабською мовами.
Штучною міграційною кризою керують російські спецслужби. Це перший етап, а другий залежить від реакції Євросоюзу. Кремль завдасть максимальної шкоди. Ми зобов'язані реагувати й перешкоджати,
– попередив Монастирський.
Він наголосив, що надійною протидією агресії є будівництво належного кордону України по всій протяжності. Найперше – з Білоруссю та Росією.
Останні новини про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі
- Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилась 8 листопада, коли туди прийшли тисячі мігрантів.
- За час кризи на кордоні загинули 12 мігрантів, серед них було 1-річне немовля. Крім того, виявили перший випадок зараження коронавірусом. Чоловіка госпіталізували.
- За даними ЗМІ, близько 170 мігрантів хочуть повернутися на батьківщину в Ірак. За словами прессекретаря МЗС Ахмеда Аль-Сахафі, люди добровільно надають свої документи.
- Вночі проти 18 листопада сотня біженців прорвалася на територію Польщі через отвір у загородженні, який зробили білоруські силовики.