"Такі снаряди є навіть у росіян": військовий експерт спростував фейки про уранову зброю
Велика Британія оголосила про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Однак ворог використав цю інформацію у пропагандистських цілях, аби говорити про ядерну небезпеку.
Однак є кілька фактів, за якими можна зробити висновок про ефективність та безпеку їх використання. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ у запасі, військовий експерт Ігор Романенко.
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Романенко повідомив, що такого типу снаряди є навіть у росіян, їхня назва "Свинець-1".
Їх використовували на полігонах і мають зараз під час бойових дій. Це, як завжди, показують на інших, а у себе не бачать,
– зауважив експерт.
Висновки комісії про безпеку снарядів
Снаряди зі збідненим ураном уже використовувалися у війнах, зокрема британці використовували танки Challenger з ними, вони були присутні і в локальних війнах в Косово, розповів Романенко.
За словами військового експерта, аби перевірити вплив цих боєприпасів на екологію, Європейська медична комісія провела відповідне дослідження на місцях боїв і тієї техніки, в яку влучали ці снаряди. Адже вони мають велику пробивну силу, бо щільність урану набагато більше, ніж у заліза.
Документи з висновками цієї комісії показали, що суттєвого впливу з відхиленням від норми на екологію, тварин та людей в місцях застосування снарядів немає,
– наголосив Романенко.
Романенко про вплив уранових боєприпасів на екологію: дивитись відео
Британія попереду у військовій допомозі
Романенко також повідомив, що американці, аби не допустити подібних висловлювань пропаганди, змінюють корпуси танків Abrams, які передаватимуть в Україну. До їхнього складу також входить збіднений уран, їх замінили на старіші. Америка також поки відмовляється передавати такого типу снаряди.
Тут треба звернути увагу на британців, вони, як і поляки, як і країни Балтії, попереду всіх намагаються допомагати Україні, є лідерами. Це те, що започаткував ще Борис Джонсон. Новий прем'єр Ріші Сунак підтримує це і нарощує зусилля,
– додав експерт.
Снаряди зі збідненим ураном: що відомо
- Збіднений уран – це метал високої щільності. Завдяки високій густині збіднений уран також використовується у броні військової техніки (зокрема у танках M1 Abrams) та бронебійних снарядах.
- Владімір Путін назвав це серйозною "ескалацією". Американський Інститут вивчення війни схарактеризував заяву очільника Кремля черговою інформаційною операцією.
- У Міністерстві оборони Британії зауважили, що Росія навмисне сіє дезінформацію. У відомстві підтвердили, що відправлять снаряди зі збідненим ураном в Україну. Там зазначили, що британська армія використовує цей матеріал у своїх снарядах "протягом десятиліть".