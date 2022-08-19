Є одна причина: політолог назвав головну ціль Ердогана

Вчора, 18 серпня, у Львові відбулась зустріч Зеленського із Ердоганом та Гуттерішем. Туреччина та ООН мали свої очікування та цілі від зустрічі із Зеленським у Львові, а розмова лідерів тривала 40 хвилин.

Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк. Він також зазначив, що Ердоган проводив зустріч із путіним 4 години, а розмова із президентом України тривала набагато менше.

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Тарас Семенюк каже, що у цьому є певний символізм, також варто врахувати й той факт, що зустріч пройшла у Львові, а не у Києві. За словами політолога, причина може бути у графіку Ердогана, але й можливо через небажання бути схожим до європейських лідерів, які після відвідин Києва, їдуть до Ірпеня чи до Бородянки.

В цьому полягає цікавість, адже це схоже на певну сепарацію Ердогана. Це гарна теза для роздумів, але, як на мене, основна ціль Ердогана – будувати із себе посередника,

– стверджує Семенюк.

"Президент Туреччини намагається грати на обидві сторони та не займати одну позицію. Це доволі послідовна політика Туреччини за останні 3-4 роки", – переконаний політолог.

На думку фахівця, також варто зазначити, що всередині самої Туреччини відбувається активність, а саме – військова операція проти курдів. Ердогану потрібен хороший піар для прийдешніх виборів, адже у нього не все так просто із підтримкою турків.

"Щодо місця переговорів, то у Львова є певний символізм. Адже під час цієї розмови не підіймали безпекове питання, Зеленський чітко сказав, що ні про яких посередників не мовиться сьогодні", – резюмує Тарас Семенюк.

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