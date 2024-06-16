"Вже є країни, які готові прийняти": Зеленський анонсував проведення другого Саміту миру

Володимир Зеленський повідомив, що є охочі прийняти другий Саміт миру. Він наголосив, що це буде через місяці, а не роки.

Про це президент України заявив на підсумковій пресконференції на Саміті миру. Зеленський додав, що другий Саміт має об'єднати спільні зусилля щодо досягнення миру, передає 24 Канал.

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Зеленський зробив заяву щодо проведення другого Саміту миру

Володимир Зеленський сподівається, що другий Саміт миру відбудеться якнайшвидше. Він додав, що деякі країни вже заявили про готовність прийняти його.

Другий Саміт миру повинен об’єднати нашу спільну роботу щодо деталей миру у стані війни. Ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає, що треба діяти швидко, а підготовка повинна зайняти місяці, а не роки. Тому, коли план щодо миру буде готовий, а кожен крок – пропрацьований, відкриється шлях до другого Саміту миру, а отже – й до завершення цієї війни,

– заявив Зеленський.

Президент України не повідомив деталей, але наголосив, що вже отримав пропозиції від інших країн прийняти другий Саміт миру. Наша країна вже почала переговори щодо його проведення.

Зеленський у підсумку додав, що такий вибір дійсно матиме вагоме значення у досягненні справедливого миру.

На Саміті миру 80 країн підписали комюніке

80 країн і 4 організації підписали спільне комюніке про основи миру. Так, документ містить 3 погоджені пункти: