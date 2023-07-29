Є певні просування біля Бахмута та впевнений рух на 2 напрямках на Півдні, – Маляр

І на Сході, і на Півдні України тривають важкі бої. Подекуди на фронті ворог намагається просуватися вперед, однак обламує зуби об міць української армії. Натомість ЗСУ рухаються вперед.

Зокрема, у суботу, 29 липня, оборонці України продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. Детальніше про події на передовій розповіла заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр.

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На Сході ворог намагався наступати

Якщо на південному фланзі довкола Бахмута у військових України є певні просування, то на північному фланзі тривають бої без зміни положень. Окрім того, на Бахмутський напрямок ворог стягує додаткові сили та засоби.

У самому місті Бахмут тривають обстріли з обох сторін. Ворог інтенсивно обстрілює в тому числі з великокаліберних кулеметів, ПТУРів, розгорнув систему спостереження,

– повідомила Ганна Маляр.

На інших напрямках Сходу ворог намагався штурмувати позиції українських захисників та просуватися вперед. Однак безуспішно. Зокрема, окупанти у суботу активно поводилися на:

Куп‘янському,

Лиманському,

Авдіївському,

Мар‘їнському напрямках

Так, у суботу на Куп‘янському та Лиманському напрямках ворог декілька разів без успіху пробував наступати, однак натомість зазнав втрат. Намагався просунутися вперед він й на Авдіївському напрямку, де тривають важкі бої. Однак, як зазначила Ганна Маляр, "наші оборонці не залишають йому жодного шансу".

Натомість на Мар‘їнському напрямку росіяни 29 липня збільшили штурмові дії із застосуванням техніки, зокрема, танків та БМП. Проте військові України відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал.

Що відбувається на Півдні

Натомість захисникам України таки вдається поступово, але впевнено просуватися вперед. Зокрема, впевнений рух на Півдні держави є на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

По всіх напрямках наступу тривають бої. Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Але всі деталі тоді, коли дозволить безпека операцій,

– розповіла Ганна Маляр.

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