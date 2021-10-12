Є питання до Любченка, – Верещук про можливі кадрові зміни в Кабміні

У Кабінеті Міністрів України може відбутися перезавантаження. Зокрема в депутатів виникли питання до першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка.

Також у парламенті говорять про можливу відставку ще низки міністрів. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

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Верещук розповіла про кадрові зміни в Кабміні

За її словами, в Раді обговорюють заміну багатьох членів уряду. Мовиться і про міністра юстиції Дениса Малюську, і про міністра оборони Андрія Тарана.

Говорять про пана Любченка. Кажуть, що є питання до його роботи,

– відзначила депутатка.

І підкреслила, що лише нещодавно народні обранці голосували за його призначення. Втім поки що це лише припущення. Тому необхідно дочекатися предметних обговорень.

Верховна Рада 20 травня 2021 року підтримала призначення Олексія Любченка першим віцепрем'єром – міністром економіки. Він замінив на цій посаді Ігоря Петрашка.

На думку Верещук, відставка посадовців – це не покарання, а нормальний процес у демократичній країні. І для суспільства має бути зрозумілим, чому міністр пішов з посади. А також, що принесе той, хто його замінить.

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