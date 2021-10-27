Є політичні спекуляції, – Веніславський про конкурс в КСУ
Джерело:24 канал
Сформована президентом конкурсна комісія завершила відбір до Конституційного Суду та рекомендувала 7 кандидатів на посади. Проте проведення такого конкурсу спричинило чимало критики.
Про це в ефірі 24 каналу розповів представник президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський. Він зауважив, що конкурсна комісія була створена за участю відомих міжнародних фахівців, представників іноземних країн, тому сумніватися в об'єктивності конкурсної комісії нема підстав.
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Політичні спекуляції довкола конкурсу
"Завжди є підстави й охочі покритикувати ті чи інші процеси. Але в цьому випадку конкурс відбувся абсолютно прозоро, відкрито і конкурсна комісія виокремила 7 кандидатів. Далі слово за президентом", – сказав Веніславський.
Федір Веніславський наголосив, що заяви фахівців та експертів про те, що конкурс не можна було проводити – це абсолютно не відповідають чинному законодавству.
Тому що необхідні конкурсні процедури проводять не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення строку повноважень. Це означає, що їх можна провести і за рік, і за два – аби вже були готові кандидати для призначення, коли виникне відповідна необхідність.
У даному випадку – це (заяви щодо проведення конкурсу – 24 канал) чисті політичні спекуляції, які не мають нічого спільного з реальністю,
– зазначив представник президента в Конституційному Суді.
Законопроєкт про конституційну процедуру
Також він розповів, що законопроєкт про конституційну процедуру дійсно готовий до розгляду у другому читанні. Проте мовиться й про достатньо велику кількість правок, які мають характер законодавчого спаму.
"Думаю, що на наступному пленарному тижні дуже велика ймовірність, що ми цей закон щонайменше почнемо розглядати, а в ідеалі й ухвалимо", – заявив представник президента в КСУ.
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Веніславський переконаний, що найближчим часом закон ухвалять й він дійсно унормує діяльність КСУ – зробить практично неможливими такі зловживання в суді, які спостерігали за часів головування Олександра Тупицького зокрема.
Федір Веніславський про конкурс в КСУ: дивіться відео
Перезавантаження Конституційного Суду: коротко
- Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про Конституційний Суд збираються ухвалити вже найближчими тижнями. За словами президента, процес нібито гальмує лише Верховна Рада.
- Раніше Володимир Зеленський скасував указ президента-втікача Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. На їхні місця оголосив новий конкурс.
- Водночас законопроєкт про удосконалення роботи Конституційного Суду проголосували у першому читанні ще навесні 2021 року.