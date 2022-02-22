Є реальний ризик повномасштабної війни в Європі, але Росія ще може змінити курс, – генсек НАТО

Єнс Столтенберг – генсек НАТО – 22 лютого заявив, що наразі є реальний ризик повномасштабної війни в Європі. Водночас Росія досі може змінити курс.

Відповідну заяву Столтенберг зробив після позачергового засідання НАТО – Україна. Генсек закликав Росію не продовжувати військове нарощування та не вторгатися далі в Україну.

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Є реальний ризик. Але Росія все ще може змінити курс, не продовжувати військове нарощування та не вторгатися далі в Україну,

– заявив Столтенберг.

Позачергове засідання НАТО – Україна

Позачергове засідання НАТО – Україна відбулося 22 лютого у Брюсселі. Темою стали загрози на тлі "визнання" з боку Росії бойовиків на Донбасі.

Столтенберг наголосив: Альянс підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Генсек також звернувся до офіційної Москви зі закликом припинити розпалювати конфлікт.

Прем'єр Нідерландів назвав Путіна божевільним

Марк Рютте – прем'єр Нідерландів – прокоментував дії Володимира Путіна словами "звісно, ця людина абсолютно божевільна".

Політик запевнив: Росія відчує санкції.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!



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