Є реальний ризик повномасштабної війни в Європі, але Росія ще може змінити курс, – генсек НАТО
22 лютого 2022 , 20:55Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
Єнс Столтенберг – генсек НАТО – 22 лютого заявив, що наразі є реальний ризик повномасштабної війни в Європі. Водночас Росія досі може змінити курс.
Відповідну заяву Столтенберг зробив після позачергового засідання НАТО – Україна. Генсек закликав Росію не продовжувати військове нарощування та не вторгатися далі в Україну.
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Є реальний ризик. Але Росія все ще може змінити курс, не продовжувати військове нарощування та не вторгатися далі в Україну,
– заявив Столтенберг.
Позачергове засідання НАТО – Україна
- Позачергове засідання НАТО – Україна відбулося 22 лютого у Брюсселі. Темою стали загрози на тлі "визнання" з боку Росії бойовиків на Донбасі.
- Столтенберг наголосив: Альянс підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Генсек також звернувся до офіційної Москви зі закликом припинити розпалювати конфлікт.
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