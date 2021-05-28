Є ризик нової світової війни, – Остальцев про агресивні дії Лукашенка

Дії самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка стають все агресивнішими. Країна наразі перетворюється на диктаторську державу, яку будував Адольф Гітлер.

За його часів так само на державних телеканалах розповідали про те, що краще міцна диктатура, ніж демократія. Таку думку у відеоблозі "VETERANO блог" висловив Леонід Остальцев.

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За його словами, у білорусів відбирають залишки свободи, їхнє право вибору та самовизначення. Їхні діти зростатимуть в атмосфері тотального контролю КДБ, заборони на інакомислення та із розумінням того, що хлопця або дівчину 16 – 18 років можуть побити просто на вулиці і запроторити до в'язниці на 3 роки просто через те, що він або вона скаже, що йому не подобається режим Лукашенка.

Мені шкода всіх тих, хто цього не бачить і не відчуває, адже є ризик нової світової війни,

– наголосив Остальцев.

Він зауважив, що передумовою війни є те, що демократії вільного світу продовжують бути імпотентами в питаннях адекватної відповіді на будь-які прояви терору і диктатури.

Історія показала, як вважає Остальцев, що толерантний підхід до диктаторів – не є дієвим. Він лише підштовхує їх на ще більші звірства.

"Саме тому ми маємо ставати сильнішими у військовій і ракетній галузі, та бути готовими застосовувати цю силу", – зазначив журналіст.

Випуск відеоблогу "VETERANO блог": дивіться відео

Реакція світу на останні дії Лукашенка: коротко