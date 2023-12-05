В ОПУ відповіли на закиди про "розлад" між політичним та військовим керівництвом

Заяви деяких українських політиків та західні ЗМІ підігрівають чутки про нібито конфлікти всередині українського політикуму. Однак все зовсім не так, як може здаватися на перший погляд.

Українські політики дозволяють собі неприпустимі в час війни закиди в бік військового керівництва країни. Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що це говорить лише про пріоритети тих чи інших депутатів, а не про проблеми всередині України.

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Чому політики створюють конфліктні ситуації

Чвари в українському політикумі подекуди виходять на міжнародний рівень. Особливо, коли справа стосується критики воєнно-політичного керівництва країни. Цим, з іншого боку, користується і ворожа пропаганда.

В українському політичному процесі завжди буває "дим", незалежно від того, чи є "вогонь". Крім того, не завжди ми правильно розставляємо пріоритети: чи важливіше сьогодні війна, чи політична дискусія та підготовка до виборів,

– наголосив Михайло Подоляк.

Тож деякі політики зараз просувають себе та свої політичні проспекти. Радник голови ОПУ наголосив, що у демократичній державі цього обмежити не можуть. Однак кожен самообмежується з урахуванням пріоритетності того, що сьогодні відбувається в країні.

"Для мене пріоритетним є війна, і ми в ній, безумовно, маємо дійти до справедливого фіналу. Хтось ставить інші акценти спекулятивно. Але наголошу, що з першого дня були публікації про те, що є певні конфлікти (у військово-політичному керівництві – 24 Канал)", – зауважив Подоляк.

Михайло Подоляк про "розкол" у військово-політичному керівництві України: дивіться відео

Президент щоденно співпрацює з військовим керівництвом

Президент України опікується великою кількістю питань, які мають привести Україну до правильного модерування війни та миру. Мовиться і про зовнішню політику, і військові справи, і військову економіку.

Це наш стратегічний менеджер, а є операційні директори. Стратегічний менеджер працює зі своїми тактичними директорами, одним з яких є Головнокомандувач ЗСУ, бо він опікується війною в цілому. Але на Ставці йдуть дискусії, вносяться корективи – і це не завжди одноголосні рішення,

– пояснив Подоляк.

Такі дискусії тривають з початку повномасштабного вторгнення і триватимуть далі. Однак вони є частиною загального плану, який веде Україну до перемоги.

"Справжнього, об'ємного політичного процесу в країні немає. Сьогодні немає кандидатів, тому що країна сьогодні стоїть перед вибором: або ми захищаємо свою державність, або цієї державності немає", –підкреслив радник голови ОПУ.

Тож Верховний Головнокомандувач щоденно співпрацює з Головнокомандувачем ЗСУ, прем'єр-міністром та іншими людьми, які становлять верхівку військово-політичного керівництва України. Однак, як би справи не складались, найімовірніше, нові спекуляції з'являтимуться все одно.

Про що пишуть західні ЗМІ

До слова про західні медіа, які пишуть про те, що якщо Україна не проробить певну роботу, то може програти Росії. Часто наголос у них стоїть якраз на тому, що в Україні таки проходять зміни та реформи, хоч відбуваються вони, можливо, не безпроблемно.

Проблема не в цьому. Проблема в тому, що євроатлантичній спільноті потрібно для себе вирішити, який фінал у цій війні вони хочуть. І тоді, якщо вони нарешті правильно відповідатимуть на це питання, то дадуть відповіді й на інші важливі питання,

– зауважив Подоляк.

На його думку, мовиться про такі питання:

санкції. На сьогодні вони не працюють так, як планувалося, і Росія їх може спокійно обходити;

На сьогодні вони не працюють так, як планувалося, і Росія їх може спокійно обходити; цінова стеля на нафту . Це не працює, адже Росія так само продає величезну кількість своєї сировини через посередників. Тобто Росія й далі отримує надприбутки;

. Це не працює, адже Росія так само продає величезну кількість своєї сировини через посередників. Тобто Росія й далі отримує надприбутки; постачання зброї. Військові постачання мають бути математично обґрунтовані, чітко зафіксованими та своєчасними, з урахуванням того, що ця війна є технологічною.

"На мій погляд, західні медіа якраз доволі чітко фіксують: або ми програємо авторитаризму, і тоді немає прогнозованого майбутнього, або ми виграємо, і тоді демократія домінує далі", – підсумував радник голови ОПУ.

Західні ЗМІ про Україну: важливі публікації