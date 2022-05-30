Є шанси, що живі, – Гайдай про зниклих в Сєвєродонецьку медиків

Російські загарбники розстріляли автомобіль "швидкої" у Сєвєродонецьку. В автомобілі перебували троє медиків, яких на місці події не знайшли.

Автомобіль "швидкої" медики раніше отримали від волонтерів. Російські окупанти його розстріляли, передня частина авто повністю розірвана.

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Медики можуть бути живими

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що фото повністю знищеного автомобіля "швидкої" вже бачили усі, але надія на те, що медики диві, ще є.

Є шанси, що їх не було в машині. Тіл не виявили, отже, вони не загинули. Волонтери, які потрапили під обстріл, теж живі, ми їх вивезли,

– сказав Гайдай.

Також він розповів подробиці загибелі французького журналіста. Броньований автомобіль їхав здійснювати евакуацію людей, поруч з патрульним був журналіст Фредерік Леклерк з Франції.

Наразі невідомо, чи то була авіаційна бомба, чи дуже потужний снаряд, але його рештки пробили броньоване скло, журналіст був у шоломі, але отримав поранення у шию, внаслідок якого загинув.

Ситуація на фронті: коротко про головне

Російським окупантам вдалося прорватися з околиць Сєвєродонецька вглиб міста, тривають вуличні бої. Ситуація в області дуже складна, ворог гатить з усіх напрямків авіацією, артилерією та залучає до штурму усі можливі сили. Повна окупація Луганської області – одне з головних завдань, яке поставили перед собою рашисти.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про те, що обстріли та гарячі бої не припиняються на всій лінії фронту. Особливо важко на Авдіївському напрямку – тут обстріли не вщухають взагалі.

У знищеному Маріуполі російські окупанти почали приймати документи на видачу російських паспортів. Вони створили так звану "міграційну службу" в Новоазовську, де приймають документи українців. Таким чином російські окупанти почали активну анексію Маріуполя. Також у місті не вщухає пропаганда, а рашисти намагаються приховати сліди усіх своїх злочинів.

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