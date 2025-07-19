Будують маршрути по лінії бойового зіткнення: як найефективніше збивати "Шахеди"

Росія кожного дня застосовує "Шахеди", атакуючи Україну. Українські військові роблять все можливе, щоб відбивати удари противника. Попри це захист наших територій можна удосконалювати для більш ефективної оборони.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, депутат Київради Олександр Погребський, зазначивши, що дієве перехоплення дронів полягає у двох компонентах. Мовиться про ефективне виявлення та безпосередню роботу екіпажів БпЛА-перехоплювачів.

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"Без ефективного виявлення шанси, що екіпаж дрона-перехоплювача знайде у небі ворожий дрон і зіб'є його, дуже маленькі", – сказав він.

Як протидіяти ворожим безпілотникам?

Олександр Погребський підкреслив, що станції РЛС є дуже важливими. Це також стосується системи роботи для протидії дронам, проте її ще треба удосконалювати.

Нам варто будувати історію із зенітним збиття за допомогою дронів-перехоплювачів. "Шахеди" мають знешкоджувати на лінії бойового зіткнення, адже дуже багато маршрутів і коридорів проходять саме там. Це перший ешелон, де їх треба збивати,

– зауважив він.

Погребський додав, що у другому та третьому ешелонах, перед тиловими містами, мають працювати зенітні екіпажі, зокрема зі стрілецьким та кулеметним озброєнням.

На жаль, вони обмежені в дальності дій, тому їм доводиться працювати неподалік об'єктів критичної інфраструктури.

Щоб розбити групи російських дронів треба робити акцент на підрозділи механізованих бригад, адже в кожному є служби ППО. Їх треба забезпечити ресурсами та необхідним обладнанням, яке дозволило б безпечно, без випромінювання, виявляти повітряні цілі, зокрема і на лінії бойового зіткнення,

– сказав офіцер ЗСУ.

Важливо, щоб в Україні було достатньо екіпажів виявлення та перехоплення ворожих дронів, аби українські військові мали змогу ефективно протидіяти, зважаючи на ту кількість безпілотників, яку запускає противник.

Зазначимо, Мілтек-проєкт ODIN презентував дрон-перехоплювач Win_Hit, здатний ефективно знищувати ворожі безпілотники, зокрема Shahed-136 та "Гербера". Новий БпЛА розвиває швидкість до 300 кілометрів за годину, працює на висотах до 5 кілометрів і вже проходить бойові випробування в межах Сил ППО та ЗСУ. Перша партія зі 100 таких дронів незабаром буде передана до перевірених військових підрозділів.