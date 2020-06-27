На початку карантину ринок українського фрілансу зменшив оберти, але згодом він піднявся до рекордних показників. Адже з одного боку для економії підприємці почали використовувати сторонніх фахівців, а з іншого – через скорочення ряди фрілансерів поповнились.

Дослідження фріланс-платформи Freelancehunt показало, що ситуація була мінливою.

Читайте також Заробіток на карантині: як звичайний фотограф заробляє на онлайн-курсах по 100 тисяч доларів

Кількість замовлень за місяцями

У березні кількість проєктів зменшилась на 10%, але у квітні кількість замовлень знову виросла.

У травні був зафіксований рекорд серед замовлень. Адже в середньому на сервісі за тиждень публікується 3600 – 3800 проєктів, то у травні показник зріс на 500, тобто до 4200 – 4300 замовлень.

Найбільш просілі місяці

Сукупний бюджет усіх проєктів на платформі Freelancehunt за березень і квітень склав по 28 мільйонів гривень. У порівнянні з післясвятковим січнем. Утім, у травні ситуація стабілізувалась. Також у травні було певне зростання, додавши за місяць 5 мільйонів до бюджетів.

Приріст

Динамічний приріст спостерігався з боку і самих фрілансерів. Протягом перших тижнів карантину, з 16 по 22 березня, на сервісі був відзначений стрибок нових реєстрацій. Якщо порівнювати з аналогічним періодом у лютому, то приріст склав 43,8%. До цього щодня реєструвалось в середньому від 500 до 800 осіб, то за березень цифра зросла до 900 – 1200 реєстрацій.

Кожен третій користувач зазначив, що прийшов на фріланс через ситуацію в країні.